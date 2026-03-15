Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Το πέρασμα της Ράφα στη Γάζα θα ανοίξει την Τετάρτη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Θα επιτραπεί περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Η κύρια πύλη εισόδου στη Λωρίδα της Γάζας, το μεθοριακό πέρασμα Ράφα με την Αίγυπτο, το οποίο παραμένει κλειστό από στην αρχή του πολέμου με το Ιράν, θα ανοίξει την Τετάρτη για περιορισμένη μετακίνηση ανθρώπων και προς τις δύο κατευθύνσεις, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβερνητική υπηρεσία COGAT.

Το πέρασμα είχε ανοίξει ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου, αφού ήταν σε μεγάλο βαθμό κλειστό από τον Μάιο του 2024, τους πρώτους μήνες του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Γάζα.

Το άνοιγμα περάσματος του πρόσφερε κάποια ανακούφιση στους Παλαιστίνιους που θέλουν να φύγουν από τον παράκτιο θύλακα για ιατρική περίθαλψη ή σε όσους θέλουν να επιστρέψουν αφού διέφυγαν από τις μάχες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Ισραήλ
Γάζα
Χαμάς
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider