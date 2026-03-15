Ισραήλ: Έχουμε ακόμα χιλιάδες στόχους μπροστά μας στο Ιράν

Newsroom
Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει τουλάχιστον τρεις ακόμη εβδομάδες στρατιωτικής εκστρατείας εναντίον του Ιράν, με «χιλιάδες στόχους» να απομένουν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν μιλώντας στο CNN.

«Έχουμε χιλιάδες στόχους μπροστά μας», δήλωσε ο Ντέφριν. «Είμαστε έτοιμοι, σε συντονισμό με τους Αμερικανούς συμμάχους μας, με σχέδια τουλάχιστον μέχρι το Εβραϊκό Πάσχα, που είναι περίπου τρεις εβδομάδες από σήμερα. Και έχουμε βαθύτερα σχέδια για ακόμη και τρεις εβδομάδες μετά από τότε», πρόσθεσε.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις τόνισαν ότι η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει περισσότερα από 400 κύματα επιθέσεων από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, με στόχους, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, κυρίως ιρανικές υποδομές.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο CNN ότι ο ισραηλινός στρατός «δεν δουλεύει με το χρονόμετρο ή βάση χρονοδιαγράμματος, αλλά για να επιτύχει τους στόχους μας». Στόχος είναι να αποδυναμωθεί σοβαρά το ιρανικό καθεστώς, σημείωσε ο ταξίαρχος.

Αναφερόμενος στις νέες εχθροπραξίες στο νότιο Λίβανο, ο Ντέφριν είπε ότι η Χεζμπολάχ είχε αποφασίσει να μείνει εκτός του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αλλά τώρα εμπλέκεται.

«Τον Ιούνιο, κατάλαβαν ότι ήταν μια περιορισμένη εκστρατεία στο Ιράν, οπότε δεν επιτέθηκαν. Τώρα που όλα είναι ξεκάθαρα, ενεπλάκησαν», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προς ήπια αύξηση ο κατώτατος μισθός από 1ης Απριλίου - Τι αλλάζει σε Δώρο Πάσχα και επίδομα ανεργίας

Όταν ο πόλεμος συναντά τη λειψυδρία: Το νέο ρίσκο για Ευρώπη και Ελλάδα

ΕΝΦΙΑ 2026: Nέα εκκαθαριστικά και πρώτη δόση έως 31 Μαρτίου για φόρους 2 δισ. ευρώ

