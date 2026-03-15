Συνάντηση Δένδια στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του

Συνάντηση Δένδια στο Λονδίνο με τον Βρετανό ομόλογό του
Ο υπ. Άμυνας θα έχει επαφές τη Δευτέρα και με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell.

Τη Βρετανία επισκέπτεται αύριο, Δευτέρα 16 Μαρτίου και μεθαύριο, Τρίτη 17 Μαρτίου, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί και θα έχει διμερείς συνομιλίες στο Λονδίνο στις 17 Μαρτίου με τον Βρετανό ομόλογό του John Healey, ενώ αύριο αναμένεται να συναντηθεί επίσης με τον σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ηνωμένου Βασιλείου, Jonathan Powell.

Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν οι εξελίξεις στην περιοχή του Κόλπου και οι προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας και της Καινοτομίας, καθώς και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

