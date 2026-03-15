Ειδήσεις | Διεθνή

ΗΠΑ: Ο υπ. Ενέργειας εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει εντός εβδομάδων

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
ΗΠΑ: Ο υπ. Ενέργειας εκτιμά πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει εντός εβδομάδων
Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, ανέφερε ο Κρις Ράιτ.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε σήμερα πως αναμένει ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν θα τελειώσει εντός «των επόμενων λίγων εβδομάδων», αναμένοντας πως μετά θα καταγραφεί ανάκαμψη στις πετρελαϊκές προμήθειες και μείωση στα ενεργειακά κόστη.

«Πιστεύω πως αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει σίγουρα τις επόμενες λίγες εβδομάδες, θα μπορούσε να γίνει συντομότερα από αυτό. Όμως, ο πόλεμος θα τελειώσει τις επόμενες λίγες εβδομάδες και εμείς θα δούμε μια ανάκαμψη στον εφοδιασμό και μια πτώση στις τιμές έπειτα από αυτό», είπε ο Ράιτ στην εκπομπή "This Week" του τηλεοπτικού δικτύου ABC.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Προς ήπια αύξηση ο κατώτατος μισθός από 1ης Απριλίου - Τι αλλάζει σε Δώρο Πάσχα και επίδομα ανεργίας

Όταν ο πόλεμος συναντά τη λειψυδρία: Το νέο ρίσκο για Ευρώπη και Ελλάδα

ΕΝΦΙΑ 2026: Nέα εκκαθαριστικά και πρώτη δόση έως 31 Μαρτίου για φόρους 2 δισ. ευρώ

tags:
ΗΠΑ
Πετρέλαιο
Ιράν
gazzetta
gazzetta reader insider insider