Ιράν: Δηλώνει ότι διαθέτει αποδείξεις ότι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον της

Ο Ιρανος ΥΠΕΞ ισχυρίστηκε ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επιθέσεις εναντίον της νήσου Χαργκ, στον Κόλπο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωσε, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε σήμερα, ότι η Τεχεράνη διαθέτει «πολλές αποδείξεις» που επιβεβαιώνουν πως αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Διαθέτουμε πολυάριθμες αποδείξεις: υπάρχουν δορυφορικές φωτογραφίες και επιχειρήσεις ηλεκτρονικής παρακολούθησης που δείχνουν ότι οι βάσεις των ΗΠΑ σε αυτήν την περιοχή χρησιμοποιούνται για επιθέσεις εναντίον μας», δήλωσε ο Αραγτσί στον αραβόφωνο ενημερωτικό ιστότοπο Al-Araby Al-Jadeed, αναφέροντας πως πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επιθέσεις εναντίον της νήσου Χαργκ, στον Κόλπο, η οποία φιλοξενεί τον κύριο εξαγωγικό κόμβο μαύρου χρυσού του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ