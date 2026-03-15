Ενεργειακή κρίση: Κάθε χώρα την αντιμετωπίζει διαφορετικά - Από πλαφόν στις τιμές μέχρι... κοντομάνικα

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει αναγκάσει χώρες σε όλο τον κόσμο να σπεύσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του ενεργειακού σοκ. Η κάθε μια με τον τρόπο της.

Χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν σπεύσει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του ενεργειακού σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, επιβάλλοντας μέτρα που κυμαίνονται από απαγορεύσεις εξαγωγών καυσίμων και χαλάρωση των προτύπων διύλισης, μέχρι και την παρότρυνση των εργαζομένων να ανεβαίνουν σκάλες αντί να χρησιμοποιούν ανελκυστήρες.

Όπως αναφέρει το CNBC, Αυτό συμβαίνει καθώς ο πόλεμος στο Ιράν μπαίνει στην τρίτη εβδομάδα του και, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διακηρύσσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν κερδίσει», οι επιπτώσεις του πολέμου - ιδιαίτερα στην αγορά ενέργειας- συνεχίζουν να γίνονται αισθητές.

Από τα σοβαρά μέτρα...

Φυσικά, ορισμένα εθνικά μέτρα περιλαμβάνουν την προσπάθεια να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο καύσιμο μέσα στη χώρα, ώστε να αποφευχθεί η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα.

Την Πέμπτη, η Κίνα διέταξε τα διυλιστήρια να σταματήσουν τις εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων για να μετριάσει πιθανές εγχώριες ελλείψεις, σύμφωνα με το Reuters.

Πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο ότι η απαγόρευση εκδόθηκε από την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων και περιλαμβάνει αποστολές βενζίνης, ντίζελ και αεροπορικού καυσίμου.

Άλλες μεγάλες χώρες εξετάζουν ή έχουν επιβάλει ανώτατα όρια τιμών για τα προϊόντα καυσίμων.

Τη Δευτέρα, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι δήλωσε ότι το Τόκιο εξετάζει μέτρα για να μετριάσει το οικονομικό πλήγμα από την αύξηση του κόστους των καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού των τιμών της βενζίνης.

Η Τακαΐτσι φέρεται να δήλωσε την Πέμπτη σε ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ότι σχεδιάζει να θέσει ανώτατο όριο στην τιμή της βενζίνης στα πρατήρια σε έναν εθνικό μέσο όρο 170 γιεν (1,07 δολάρια) ανά λίτρο, προσθέτοντας ότι οι τιμές θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 200 γιεν ανά λίτρο.

Το Τόκιο προχώρησε επίσης σε μονομερή απελευθέρωση αργού πετρελαίου από τα δικά του αποθέματα, χωρίς να περιμένει συντονισμό με άλλες χώρες.

Η Ιαπωνία έχει πληγεί ιδιαίτερα από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο χρειάζεται να εισάγει σχεδόν όλη την ενέργεια που καταναλώνει.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Λι Τζε Μιούνγκ δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση επέβαλε ανώτατο όριο στις τιμές πετρελαίου.

«Αποφασίσαμε να θέσουμε ένα σαφές ανώτατο όριο στις τιμές προμήθειας για να περιορίσουμε τις εγχώριες τιμές καυσίμων, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις λόγω της ασταθούς διεθνούς κατάστασης», δήλωσε ο Λι.

Η Ινδία επίσης αναγκάστηκε να πάρει δύσκολες αποφάσεις. Η χώρα ζήτησε από τα διυλιστήρια να δώσουν προτεραιότητα στην προμήθεια υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) στα 330 εκατομμύρια νοικοκυριά που το χρησιμοποιούν ως βασικό καύσιμο μαγειρέματος, αντί για τα 3 εκατομμύρια επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν εμπορικές φιάλες LPG.

...στα πιο παράξενα μέτρα

Ενώ ορισμένες χώρες προσπάθησαν να εξασφαλίσουν εναλλακτικές ενεργειακές πηγές για να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά, άλλες επικεντρώθηκαν στη μείωση της ζήτησης ενέργειας στα δίκτυά τους.

Οι εντολές για εργασία από το σπίτι επανήλθαν σε ορισμένες χώρες, έπειτα από χρόνια προσπαθειών των εταιρειών να φέρουν τους εργαζομένους πίσω στα γραφεία μετά την πανδημία. Το Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη φέρεται να ζήτησαν από εργαζομένους να δουλεύουν εξ αποστάσεως.

Η Ταϊλάνδη προχώρησε ακόμη περισσότερο, διατάζοντας τους δημόσιους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν σκάλες αντί για ανελκυστήρες, να μειώσουν τη χρήση κλιματισμού και να φορούν πουκάμισα με κοντό μανίκι αντί για κοστούμια.

Οι Φιλιππίνες και το Πακιστάν καθιέρωσαν τετραήμερη εργάσιμη εβδομάδα για τους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ το Μπαγκλαντές μετέφερε ακόμη και το ημερολόγιό του, φέρνοντας νωρίτερα την αργία του Eid al-Fitr, επιτρέποντας στα πανεπιστήμια να κλείσουν νωρίτερα σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης καυσίμων.