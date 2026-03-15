Χαρδαλιάς: Παραδίδουμε στις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας ασφαλείς και σύγχρονους χώρους παιχνιδιού για τα παιδιά μας

Τις πρώτες δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές, από τις οκτώ που θα αναβαθμιστούν πλήρως έως τον Ιούνιο στον Δήμο Ιλίου, εγκαινίασε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με την προμήθεια και εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, προϋπολογισμού 1.099.000 ευρώ, να καλύπτεται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Ειδικότερα, εγκαινιάστηκαν οι παιδικές χαρές «Παραμυθιάς και Σουλίου», στη συνοικία Αγίου Νικολάου, παρουσία της δημάρχου Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου-Κουκουβίνου και «Νίκης και Τροιζηνίας», στη συνοικία Αγ. Φανουρίου, όπου παρόντες επίσης ήταν, οι δήμαρχοι Αγ. Βαρβάρας Λάμπρος Μίχος και Αιγάλεω Λάμπρος Σκλαβούνος.

Μέσα στους επόμενους μήνες θα παραδοθούν στον Δήμο Ιλίου επίσης, οι παιδικές χαρές «Μεσολογγίου και Ηροδότου», «Ευλαμπίας», «Αν. Παπανδρέου και Ισιδώρας», «Πλ. Άρη Βελουχιώτη», «Έκτορος», «Οσίου Λουκά». Ειδικότερα οι τρεις θα παραδοθούν μετά το Πάσχα και οι υπόλοιπες έως τον Ιούνιο.

Με την ευκαιρία των εγκαινίων ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο αποκατάστασης λειτουργίας του τοπικού αντλιοστασίου, (είχε τεθεί εκτός λειτουργίας -μαζί με τον υποσταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας- λόγω κλοπής υλικών και εξαρτημάτων). Η επαναλειτουργία του κρίνεται απολύτως αναγκαία, δεδομένου ότι η περιοχή αποτελεί κλειστή λεκάνη απορροής ανάμεσα στο ρέμα Εσχατιάς και στον αγωγό διευθέτησης του ρέματος Μιχελή, χωρίς δυνατότητα φυσικής απορροής των όμβριων υδάτων. Η προγραμματική σύμβαση ύψος 450.000 ευρώ, που θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας υπογράφτηκε στις 24 Φεβρουαρίου.

Σε δηλώσεις του κατά τα εγκαίνια, ο περιφερειάρχης αναφερόμενος στις «αναβαθμισμένες και πλήρως ανανεωμένες παιδικές χαρές», είπε ότι πρόκειται για έργα που «αφορούν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τους αυριανούς πολίτες» τονίζοντας πως «έχει ιδιαίτερη σημασία, όταν συζητάμε για το μέλλον, να συζητάμε για το πώς τα παιδιά μας θα μπορούν να δραστηριοποιούνται στις γειτονιές με όρους ασφάλειας και αισθητικής αναβάθμισης».

Ο κ. Χαρδαλιάς εξήρε τη δραστηριότητα της δημάρχου Ιλίου, λέγοντας ότι τον εξέπληξε θετικά «με τον αεικίνητο τρόπο που διεκδικεί πράγματα για την πόλη της» σημειώνοντας «όσοι έχουμε θητεύσει ως δήμαρχοι, αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι ένας νέος άνθρωπος να αγαπάει τόσο την περιοχή του και να προσπαθεί κάθε μέρα να την κάνει ομορφότερη».

Ακολούθως έκανε ειδική μνεία στους παριστάμενους δήμαρχος λέγοντας ότι η θετική συνεργασία του με τον Λάμπρο Μίχο προσμετράται από την εποχή που συνυπηρέτησε ως δήμαρχος Βύρωνα. «Στην «αυτοδιοίκηση αυτό που έχει αξία, είναι να στεκόμαστε με σεβασμό στους ανθρώπους που κουβαλούν μια εμπειρία και έχουν τη δυνατότητα να τη μεταλαμπαδεύουν, κι αυτό έκανε σε εμένα ο Λάμπρος. Από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε, αφήσαμε στην άκρη τις ιδεολογικές μας αναφορές και αφετηρίες κα συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σοβαρά στις γειτονιές μας, για την καθημερινότητα του πολίτη. Και ήταν από τους ανθρώπους που με συμβούλευαν στα πρώτα μου βήματα, για το πώς θα πρέπει να οργανώνω τις μελέτες και να εξασφαλίζω χρηματοδοτήσεις για τα έργα, ώστε να φέρνω απτά αποτελέσματα. Όπου σταθώ, κι οπού βρεθώ, καταθέτω την ευγνωμοσύνη μου προς αυτόν. Και βέβαια ευχαριστώ εξίσου τον Λάμπρο Σκλαβούνο, με τον οποίο έχουμε μια αγαστή συνεργασία. Προτεραιοποιούμε από κοινού έργα τα οποία βρίσκονται όλα εντός χρονοδιαγραμμάτων, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις. Δεν κάνουμε χατίρι σε αυτές τις γειτονιές της Δυτικής Αθήνας. Χρωστάμε σε αυτές τις περιοχές και θα πρέπει να το αποδεικνύουμε κάθε μέρα με έργα» ανέφερε ο περιφερειάρχης Αττικής.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία που δίνει η Περιφέρεια Αττικής στη βελτίωση των υποδομών ολόκληρης της Δυτικής Αθήνας. «Αγαπάω την Δυτική Αθήνα, γιατί σε αυτή βρίσκω στοιχεία από τις δικές μου γειτονιές. Από τον Βύρωνα, από τις λαϊκές γειτονιές, εκεί που οι άνθρωποι παλεύουν καθημερινά, όπως κι εσείς, για τα αυτονόητα. Που δεν βρήκαν τίποτα έτοιμο στη ζωή τους, που ξεκινάνε το πρωί, αχάραγα να πάνε στις δουλειές τους, να εξασφαλίσουν καλύτερες συνθήκες ζωής για τις οικογένειες τους.Κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ, έχω πάντα ένα ξεχωριστό συναίσθημα. Αντιλαμβάνομαι όλες εκείνες τις αγωνίες και τις ανησυχίες των περήφανων αυτών ανθρώπων που ζουν στα Δυτικά» τόνισε.

Στάθηκε επίσης στη σημασία της υλοποίησης κρίσιμων έργων με ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. «Κάνουμε το αυτονόητο. Προχωράμε, παραδίδουμε όμορφους χώρους που αξίζουν και δίνουν ικανοποίηση στον τοπικό πληθυσμό. Εμείς έχουμε μία σοβαρή και συγκροτημένη στρατηγική πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η Δυτική Αθήνα εκπέμπει φως, εκπέμπει δύναμη, εκπέμπει αποφασιστικότητα και κυρίως εκπέμπει ενότητα. Απέναντι λοιπόν στα ψευτοδιλήμματα, απαντάμε με τη δύναμη της συνεργασίας. Πάντα, με την δύναμη της συνεννόησης. Και είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η Αυτοδιοίκηση μπορεί να συνεργαστεί, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα και εργαζόμαστε σκληρά με τους δημάρχους για το καλύτερο δυνατό» είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η δήμαρχος Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου-Κουκουβίνου, ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη για την παρουσία του, σε αυτή την «απλή διαδικασία των εγκαινίων δύο παιδικών χαρών», προσθέτοντας: «Σε όλη την αυτοδιοικητική διαδρομή μας αυτά τα δύο και κάτι χρόνια, έχετε δείξει ότι έχετε πάντα ανοιχτά αυτιά στις ανάγκες αυτής της περιοχής, που επιδιώκει, αγωνιωδώς, να αποκτήσει έναν βηματισμό. Έχουμε περάσει δυσκολίες, έχουμε βιώσει περιόδους όπου οι προηγούμενες δημοτικές Αρχές δεν επέδειξαν αγωνία και προσπάθεια να τονώσουν την κάθε γειτονιά. Ο κ. Χαρδαλιάς από την άλλη, μας δείχνει έμπρακτα πως είναι ένας περιφερειάρχης του πεδίου. Βρήκαμε έναν άνθρωπο που ακούει τις αγωνίες μας».

Στη συνέχεια η κυρία Αλεβίζου-Κουκουβίνου αναφέρθηκε στον ρόλο της Πολιτικής Προστασίας και στην υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής για το Ίλιον από την Περιφέρεια. Όπως, του αντλιοστασίου και τη σημασία του για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης, η οποία «σε αυτές τις γειτονιές είναι καθοριστική και γίνεται με ένα ολιστικό σχέδιο από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τους Δήμους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε διαδικασία τελικού ελέγχου των μελετών για τη συνολική αντιπλημμυρική θωράκιση, με δεξαμενή ανάσχεσης στο Ποικίλο Όρος στο τμήμα του ανήκει στον Δήμο Ιλίου, σε συνεργασία βέβαια και με τους όμορους Δήμους».

Η δήμαρχος αναφέρθηκε και στην προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί με την Περιφέρεια για την εκτέλεση έργων συντήρησης και επισκευής σχολικών εγκαταστάσεων, με στόχο «την ενίσχυση της εκπαιδευτικής στέγης και τη δημιουργία ασφαλών, λειτουργικών και ποιοτικών χώρων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Έχει δρομολογηθεί η ανέγερση του πρώτου πρότυπου Γυμνασίου Ιλίου, ενώ είμαστε στη φάση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης για την πλαγιοκάλυψη του αθλητικού χώρου δίπλα στο μεγάλο αθλητικό μας κέντρο ”Γεώργιος Κακούρης”, προϋπολογισμού άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ. Κι αυτό που περιμένουμε όλοι, είναι την ανάπλαση του εμπορικού κέντρου της πόλης, από το άλσος, από την πλατεία Αγαμέμνονος μέχρι την πλατεία Γεννηματά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ