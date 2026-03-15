Τσαγγάρη: H πλειονότητα των πρατηρίων καυσίμων στην Αττική έχει προσαρμοστεί στο ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό περιθώριο κέρδους

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν περίπου 300 έλεγχοι στην Αττική

H συντριπτική πλειοψηφία των πρατηρίων καυσίμων στην Αττική έχει, ήδη, προσαρμοστεί στο ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό περιθώριο κέρδους, όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Με αφορμή την επιβολή πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα πρατήρια καυσίμων, η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε: «Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή συνέχισε χτες Σάββατο 14/03, με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τους ελέγχους της στην αγορά των πρατηρίων καυσίμων, στο πλαίσιο της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων που έχουν τεθεί σε ισχύ για την ανάσχεση αθέμιτων πρακτικών.

Χτες, πραγματοποιήθηκαν περίπου 300 έλεγχοι στην Αττική. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς το 98,3% των πρατηρίων έχει ήδη προσαρμοστεί πλήρως στο ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό περιθώριο κέρδους των 12 λεπτών ανά λίτρο.

Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι ένα σημαντικό ποσοστό πρατηρίων πουλάει τη αμόλυβδη 95 οκτανίων και το απλό diesel σημαντικά κάτω από τα ανώτατα όρια που προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις.

Στις ελάχιστες περιπτώσεις -κυριολεκτικά μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού- όπου διαπιστώθηκε μη πλήρης συμμόρφωση, έγιναν συστάσεις ώστε να υπάρξει άμεση προσαρμογή στο ισχύον πλαίσιο, καθώς από τη Δευτέρα οι παραβιάσεις που θα διαπιστώνονται θα οδηγούν σε εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τον νόμο.

Πιστεύω ακράδαντα ότι, όπως αυτές τις πρώτες ημέρες οι επαγγελματίες του κλάδου των καυσίμων ανταποκρίθηκαν με υπευθυνότητα και εν συναίσθηση και θα ήθελα να τους συγχαρώ για αυτό, το ίδιο θα συμβεί και τις επόμενες μέρες και εβδομάδες.

Και επειδή, σήμερα είναι και η παγκόσμια ημέρα του Καταναλωτή, θεωρώ ότι το μήνυμα που δίνει η ίδια η αγορά είναι ξεκάθαρο: με κανόνες, διαφάνεια, συνεργασία και υπευθυνότητα από όλες τις πλευρές, προστατεύεται ο καταναλωτής και μία πολύ δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες εβδομάδες δεν μετατρέπεται σε πεδίο αδικαιολόγητης επιβάρυνσής του».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ