Έκπτωση φόρου 50% για ένα εκατομμύριο ιδιοκτησιακά δικαιώματα πριν την πλήρη απαλλαγή τους από το 2027.

Από σήμερα πάνω από 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δουν να αναρτώνται σταδιακά μέσα στην ημέρα τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο myAADE, (στην εφαρμογή για το Ε9 και τον ΕΝΦΙΑ) για να διαπιστώσουν όχι μόνο το ύψος του φόρου αλλά και το πώς «διαβάζει» η εφορία την περιουσιακή τους εικόνα.

Ο φετινός λογαριασμός εκτιμάται ότι διαμορφώνεται κοντά στα 2 δισ. ευρώ, καθώς στην τελική εκκαθάριση ενσωματώνονται οι εκπτώσεις, οι απαλλαγές και οι νέες ελαφρύνσεις που ισχύουν από φέτος.

Με βάση την περσινή εικόνα της εκκαθάρισης, οι υπόχρεοι (φυσικά πρόσωπα) με χρεωστικό ΕΝΦΙΑ είχαν ξεπεράσει τα 7,07 εκατομμύρια.

«Κερδισμένοι και χαμένοι»

Ωστόσο, το ενδιαφέρον εφέτος δεν περιορίζεται στο πόσο θα πληρώσει κανείς, αλλά και στο ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές, ποιοι πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά το σημείωμα και ποιοι βρίσκονται μπροστά στην τελευταία χρονιά επιβολής ΕΝΦΙΑ, καθώς από το 2027 προγραμματίζεται κατάργηση για περισσότερους από μισό εκατομμύριο ιδιοκτήτες που εντάσσονται στη νέα περίμετρο απαλλαγών.

Στους «κερδισμένους» των φετινών εκκαθαριστικών ανήκουν όσοι δικαιούνται τις ήδη γνωστές και θεσμοθετημένες από χρόνια εκπτώσεις (50% ή και πλήρη απαλλαγή με βάση εισοδηματικά, περιουσιακά και οικογενειακά κριτήρια).

Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών, εφόσον έχουν δηλωθεί σωστά τα στοιχεία που συνδέονται με την ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς θα δουν μείωση ΕΝΦΙΑ έως 20%. Όσοι όμως δεν συμπλήρωσαν 12 μήνες ασφάλισης μέσα στο 2025 ή δεν κάλυψαν τα ελάχιστα απαιτούμενα ποσά κάλυψης, χάνουν μέρος ή το σύνολο της ελάφρυνσης.

Από φέτος, όμως, τα οφέλη διευρύνονται, για ιδιοκτήτες που δηλώνουν πως έχουν κύρια κατοικία σε περίπου 13.000 οικισμούς και χωριά της χώρας. Το νέο μέτρο αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (εκτός Αττικής) ή έως 1.700 κατοίκους σε Έβρο, Δυτική Μακεδονία και άλλες παραμεθόριες περιοχές, όπου ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% από φέτος. Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες (με περίπου 1 εκατομμύριο δικαιώματα συνολικά) δεν θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι με ΕΝΦΙΑ από το 2027 και μετά εφόσον, όπως έχει εξαγγελθεί, ο φόρος καταργείται για ακίνητα αξίας έως 400.000 ευρώ.

Λάθη και «ψιλά γράμματα»

Για τους ιδιοκτήτες, πάντως, πέραν του ποσού που θα πληρώσουν, είναι σημαντικό να εξετάσουν και τις λεπτομέρειες του εκκαθαριστικού.

Με το που ανοίξουν το σημείωμα, θα πρέπει να ελέγξουν αν εμφανίζονται σωστά όλα τα ακίνητα, αν έχουν διαγραφεί όσα πωλήθηκαν ή μεταβιβάστηκαν, αν έχουν αποτυπωθεί σωστά τα τετραγωνικά, ο όροφος, η παλαιότητα, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και το είδος του εμπράγματου δικαιώματος. Ένα λάθος σε κάποιο από αυτά τα πεδία μπορεί να αυξήσει αισθητά τον φόρο, ακόμη κι όταν ο φορολογούμενος ανήκει σε κατηγορία που υπό κανονικές συνθήκες θα είχε ελάφρυνση.

Ξεχωριστή προσοχή χρειάζεται και στις εκπτώσεις. Οι φορολογούμενοι πρέπει να δουν αν έχει ληφθεί υπόψη η μείωση ή η απαλλαγή που δικαιούνται, είτε λόγω εισοδήματος και οικογενειακής κατάστασης είτε λόγω αναπηρίας είτε λόγω ασφάλισης του ακινήτου. Αν η έκπτωση δεν έχει περαστεί σωστά, το εκκαθαριστικό μπορεί να εμφανίζει υψηλότερη οφειλή από την πραγματική και να απαιτείται διορθωτική κίνηση στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας ή επανέλεγχος των δεδομένων.

Με άλλα λόγια, το φετινό εκκαθαριστικό δεν είναι απλώς ένα ειδοποιητήριο πληρωμής. Είναι ο καθρέφτης της περιουσιακής εικόνας που έχει η φορολογική διοίκηση για κάθε ιδιοκτήτη, για αυτό ο προσεκτικός έλεγχος έχει μεγάλη σημασία. Για τις περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες βρεθούν αντιμέτωποι με λάθη ή εκπλήξεις, τις επόμενες ημέρες η ΑΑΔΕ θα ανοίξει ξανά την ηλεκτρονική εφαρμογή για να υποβληθούν διορθωτικές δηλώσεις Ε9, προκειμένου να εκδοθούν νέα εκκαθαριστικά με μειωμένο φόρο, αλλάζοντας αντίστοιχα και το πρόγραμμα πληρωμής δόσεων τον οποίο αναγράφεται στην ειδοποίηση που βλέπουν από σήμερα αναρτημένο στο myAADE.