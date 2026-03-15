Ιράκ: Πέντε τραυματίες από επίθεση με ρουκέτες στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από ρουκέτες που έπληξαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης, όπου στεγάζεται μια διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ μέσα σε ένα τεράστιο στρατιωτικό συγκρότημα, ανακοίνωσαν Ιρακινοί αξιωματούχοι ασφαλείας.

«Πέντε ρουκέτες στοχοθέτησαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης και περιβάλλοντες χώρους του, τραυματίζοντας τέσσερις εργαζομένους και προσωπικό ασφαλείας, καθώς και έναν μηχανικό», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.

Τα βλήματα έπεσαν εντός του χώρου του πολιτικού αεροδρομίου, καθώς και σε μια μονάδα επεξεργασίας νερού, κοντά σε μια ιρακινή στρατιωτική αεροπορική βάση και σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

Νωρίτερα ιρακινές πηγές τόνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η στρατιωτική βάση στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης έγινε στόχος εννέα επιθέσεων με drones και ρουκέτες», και ότι τρία drones καταρρίφθηκαν από συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Αστυνομικές πηγές είπαν στο Reuters ότι η επίθεση είχε στόχο την διπλωματική εγκατάσταση των ΗΠΑ, κοντά στο αεροδρόμιο.

