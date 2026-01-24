Η BYD στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις της εκτός Κίνας κατά σχεδόν 25%, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Η BYD στοχεύει να αυξήσει τις πωλήσεις της εκτός Κίνας κατά σχεδόν 25%, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως αντιμετωπίζει ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Η εταιρεία σχεδιάζει να πουλήσει 1,3 εκατ. αυτοκίνητα εκτός Κίνας το 2026, δήλωσε ο Li Yunfei, γενικός διευθυντής του τμήματος brand και δημοσίων σχέσεων της BYD, σε ενημέρωση Τύπου στη Σαγκάη. Το 2025, οι διεθνείς παραδόσεις της ανήλθαν σε 1,05 εκατ. οχήματα.

Η ισχυρή άνοδος των πωλήσεων στο εξωτερικό βοήθησε την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία να ξεπεράσει την Tesla και να αναδειχθεί πέρυσι στον μεγαλύτερο κατασκευαστή ηλςκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως. Ωστόσο, η ζήτηση στην Κίνα πιέζεται, καθώς το Πεκίνο περιορίζει ορισμένα κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων και ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Παρά ταύτα, ο στόχος της BYD ενδέχεται να απογοητεύσει μέρος των επενδυτών. Η Citigroup είχε αναφέρει τον Νοέμβριο ότι η εταιρεία εξετάζει αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό σε 1,5–1,6 εκατ. οχήματα έως το 2026, επικαλούμενη συνάντηση με τη διοίκηση της BYD.