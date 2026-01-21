STIRIXIS Group: Πανευρωπαϊκή διάκριση με το πρώτο βραβείο για το design των Village Cinemas στο The Mall Athens

Η STIRIXIS Group τιμήθηκε την Παρασκευή στο Λονδίνο στη κορυφαία τελετή του Διεθνούς Τελικού των International Property Awards 2025-2026.

Η STIRIXIS Group, η κορυφαία ελληνική εταιρεία στρατηγικής και σχεδιασμού με διεθνή παρουσία σε 29 χώρες και περισσότερα από 900 έργα παγκοσμίως, τιμήθηκε την Παρασκευή στο Λονδίνο στη κορυφαία τελετή του Διεθνούς Τελικού των International Property Awards 2025-2026, του σημαντικότερου διεθνούς θεσμού αριστείας στον χώρο της αρχιτεκτονικής και του design παγκοσμίως.

Η Stirixis Group τιμήθηκε για το έργο Village Cinemas στο The Mall Athens με το κορυφαίο βραβείο για το Design του Καλύτερου Χώρου Μικτής Χρήσης στην Ευρώπη.

Φωτογραφία 1 από αριστερά: Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος STIRIXIS Group, Έλενα Δαλιάνη, Chief Client & Operations Officer, Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, Αντιπρόεδρος STIRIXIS Group, Stuart Shield, Πρόεδρος International Property Awards.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουαρίου 2026, σε μία λαμπερή τελετή στο ιστορικό Savoy Hotel, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή αναγνώριση της αριστείας, της καινοτομίας και της στρατηγικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει τα έργα της STIRIXIS Group.

Το έργο προκρίθηκε επίσης ανάμεσα στις τρεις κορυφαίες υποψηφιότητες για το Παγκόσμιο Βραβείο στην αντίστοιχη κατηγορία, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δυναμική του σε διεθνές επίπεδο.

STIRIXIS Entertainment

Village Cinemas στο The Mall Athens – Καλύτερο Design Mixed-Use στην Ευρώπη (Best Mixed-Use Interior in Europe). Υποψήφιο για Παγκόσμια Διάκριση, Nominated for Best Mixed-Use Interior in the World.

Η STIRIXIS Group ανέλαβε με επιτυχία, ολοκληρωμένα, το έργο των χώρων του Village Cinemas εκτός αιθουσών, καλύπτοντας το πλήρες φάσμα των απαιτούμενων υπηρεσιών: από την στρατηγική έως την αρχιτεκτονική και μηχανολογική μελέτη, από τα γραφιστικά, εως την επίβλεψη και τη διαχείριση της κατασκευής.

Ο σχεδιασμός βασίζεται σε όλες τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο της ψυχαγωγίας και της εμπειρίας των επισκεπτών, στην ηγετική θέση και την διαφοροποίηση των Village Cinemas στην Ελλάδα. Ενοποιεί σε μια συνεκτική εμπειρία όλες τις βασικές λειτουργίες του χώρου, από την έκδοση εισιτηρίων και το σημείο πώλησης τροφίμων έως το κατάστημα προϊόντων, τους χώρους παιχνιδιών, τις ζώνες αναμονής και τις εισόδους προς τις αίθουσες. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η βέλτιστη ροή του κοινού, η πιο άμεση και εύχρηστη πλοήγηση, καθώς και η ενισχυμένη παραμονή και αλληλεπίδραση των επισκεπτών, συμβάλλοντας στη μέγιστη εμπορική αξιοποίηση του χώρου.

Με έμφαση στη στρατηγική, την μετατροπή της σε λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική, η STIRIXIS Group παρέδωσε μια αποδοτική επένδυση, έναν σύγχρονο προορισμό ψυχαγωγίας που ενισχύει τη σύνδεση του brand με το κοινό, αναβαθμίζει ουσιαστικά τη συνολική εμπειρία του επισκέπτη και παράγει σημαντικές αποδόσεις.

O Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της STIRIXIS Group, δήλωσε:

«Η νέα αυτή ευρωπαϊκή διάκριση αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση της στρατηγικής μας προσέγγισης στον σχεδιασμό και της άριστης συνεργασίας με τους πελάτες και την ομάδα μας. Στη STIRIXIS Group πιστεύουμε ότι ο φυσικός χώρος είναι μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας μακροχρόνιας αξίας και πρέπει πάντα να βασίζεται σε ξεκάθαρη στρατηγική με επενδυτικούς δείκτες επιτυχίας. Είμαστε περήφανοι που ένα έργο όπως τα Village Cinemas στο The Mall Athens αναγνωρίζεται από τον Κορυφαίο Οργανισμό των ΙPAs σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καινοτομία και τον αντίκτυπό του, ενώ το γεγονός ότι προκρίθηκε στα 3 καλύτερα παγκοσμίως στην κατηγορία του αποτελεί επίσης ένα αδιαμφησβήτητο επίτευγμα.»

Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος STIRIXIS Group.

O Γιώργος Χριστοδούλου, CEO της Village Roadshow Operations Hellas, δήλωσε σχετικά:

«Στα Village Cinemas πιστεύουμε ότι ο κινηματογράφος είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ταινία στη μεγάλη οθόνη· είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ξεκινά από τη στιγμή που ο επισκέπτης περνά το κατώφλι μας. Η ανακαίνιση του foyer των Village Cinemas στο The Mall Athens, σε συνεργασία με τη STIRIXIS, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Η διεθνής διάκριση για το έργο μάς γεμίζει υπερηφάνεια και επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική μας για premium εμπειρίες αποδίδει.»

