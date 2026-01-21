Συναγερμός στην Αττική: Δρόμοι-ποτάμια και φουσκωμένα ρέματα, 112 για εκκένωση στον Ασπρόπυργο

Στη δίνη σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις και τους θυελλώδεις ανέμους.

Προβλήματα στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τις τελευταίες ώρες την Αττική. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό να διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Φάληρο - Πειραιάς και Ταύρος - Κηφισιά - Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου - Μοσχάτου.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο - ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

112 στον Ασπρόπυργο: Υπερχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννου

Λίγο μετά τις 18.30 ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο, που πλήττεται την τελευταία ώρα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα Αγίου Ιωάννου.

Με το μήνυμα καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Γκορύτσα να απομακρυνθούν προς την περιοχή Γενοκτονίας.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορυτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κλειστές οι λεωφόροι Δημοκρατίας και Σχιστού

Κλειστή είναι η κυκλοφορία για τα οχήματα στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στον Πειραιά. Μέσα σε λιγότερο από 15 λεπτά πλημμύρισε κυριολεκτικά η Λεωφόρος αλλά και το τελείωμα της Γρηγορίου Λαμπράκη.

Στο σημείο έσπασε και ένας αγωγός της ΕΥΔΑΠ, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι ένα σημείο που πάντα πλήττεται από τις δυνατές νεροποντές.

Αυτοκίνητα της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής αλλά και οχήματα της Περιφέρειας έχουν κλείσει το δρόμο για τα οχήματα και τα διοχετεύουν προς την Γρηγορίου Λαμπράκη.

Το απόγευμα της Πέμπτης δόθηκε εντολή από την τροχαία να κλείσει και η λεωφόρος Σχιστού, καθώς φαίνεται πως υπήρξε κι εκεί πρόβλημα.

Υπερχείλιση αγωγού αποχέτευσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος

Υπερχείλισε αγωγός αποχέτευσης στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από όμβρια ύδατα. Στο σημείο υπάρχει συνεργείο της ΕΥΔΑΠ από νωρίς το απόγευμα, όπου όποτε χρειάζεται κλείνει τη δεξιά λωρίδα του ρεύματος προς Πειραιά, για λίγα μέτρα ούτως ώστε να αποφεύγεται η κίνηση επάνω σε αυτό το σημείο.

Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα νερού που έχει πέσει στο συγκεκριμένο σημείο, που σε κάποια σημείο φτάνει ακόμα και το μισό μέτρο.

«Φούσκωσε» ο Ιλισός – Ανησυχία των κατοίκων, συναγερμός των αρχών

Στην Καλλιθέα η στάθμη του Ιλισού ανέβηκε προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους που βλέπουν φερτά υλικά να εμποδίζουν τη φυσιολογική ροή του νερού.

Στο Περιστέρι ένα δέντρο έπεσε πάνω σε διερχόμενο όχημα. Το περιστατικό έγινε στην οδό Καλλιδρόμου και στο σημείο έσπευσαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα καθώς και συνεργεία του Δήμου Περιστερίου. Το δέντρο βρήκε μόνο στο μπροστινό μέρος το ΙΧ και προκάλεσε περιορισμένες φθορές, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα

Λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την Αττική από πρωί της Τετάρτης υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Το ρέμα έχει περάσει πάνω από το δρόμο, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστος για τα αυτοκίνητα.

Λίγο μετά τις 14:30 διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ημέρου Πεύκου, Θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα λόγω βροχής, ενώ υπάρχει σύσταση των Αρχών για εκκένωση δύο κατοικιών στο ρέμα της Πικροδάφνης. Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο σημείο στην Πικροδάφνη έχουν εκκενωθεί ακόμη 3 σπίτια από την προηγούμενη κακοκαιρία στα τέλη του Δεκεμβρίου.

«Φούσκωσε» ο Ποδονίφτης

Ως αποτέλεσμα της κακοκαιρίας που πλήττει το λεκανοπέδιο «φουσκώσουν» τα νερά από το ρέμα του Ποδονίφτη.

Ο Ποδονίφτης είναι ένας ιστορικός χείμαρρος της Αττικής με αφετηρία τις νοτιοδυτικές πηγές του Πεντελικού Όρους. Η διαδρομή του είναι μεγάλη: κατέρχεται από το Πάτημα Χαλανδρίου και τη Φιλοθέη, συμβάλλει με το Ρέμα Πολυδρόσου και διασχίζει πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η Καλογρέζα, η Νέα Ιωνία και η Νέα Φιλαδέλφεια, αποτελώντας μάλιστα φυσικό σύνορο μεταξύ των Δήμων Αθηναίων και Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας.

Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκονται σε ισχύ εκτροπές και διακοπές κυκλοφορίας σε οδικούς άξονες της Αττικής.

Ειδικότερα, διακοπή κυκλοφορίας έχουμε:

– Στην οδό Πειραιώς από το ύψος της οδού Κύπρου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

– Στην οδό Γ. Λαμπράκη από το ύψος της Ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

– Στη συμβολή των λεωφόρων Γ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου

– Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στην περιοχή των Σπάτων

– Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος στην περιοχή του Πειραιά

– Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην περιοχή της Νέας Μάκρης.

– Στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ακτή Ηετιώνεια στον Πειραιά

– Στην έξοδο της λεωφόρου Ποσειδώνος για λεωφόρο Συγγρού στο ρεύμα προς Αθήνα

Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί την τελευταία ώρα αρκετές κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας.

Μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί για όλη την Αττική 25 κλήσεις για κοπές δέντρων και 50 για αντλήσεις υδάτων.

Στο μεταξύ σύμφωνα με στοιχεία από το δίκτυο αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr μέχρι τις 17:20 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκε στην Τακτικούπολη Τροιζηνίας (130.2 mm), στα Δίδυμα Αργολίδας (116.6 mm), στις Σπέτσες (110.2 mm), σε Σκάλα και Στεφανιά Λακωνίας (95.4 και 74.6 mm αντίστοιχα) καθώς και σε περιοχές της Αττικής και συγκεκριμένα σε Παπάγου (88.2 mm), Βλυχάδα Αττικής (76 mm) και Σαλαμίνα (75.4 mm).

Επί ποδός βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός καθώς όπως αποφασίστηκε χθες σε διυπουργική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική, όπου το προσωπικό και τα μέσα βρίσκονται σε κατάσταση γενικής επιφυλακής. Σε πλήρη εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο προβλέπει διασπορά δυνάμεων και μέσων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Κλιμάκια της Πυροσβεστικής, όπως προβλέπεται από το σχετικό πρωτόκολλο, βρίσκονται από το πρωί σε Κηφισό και Ιλισό πραγματοποιώντας περιπολίες και εποπτεύοντας τη στάθμη του νερού των ποταμών.

Νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, στο Γραμματικό Αττικής, ένας οδηγός χρειάστηκε τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων για να απομακρυνθεί από το όχημά του, λόγω καθίζησης του εδάφους από την έντονη βροχόπτωση. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετέβησαν στο σημείο παρέχοντας βοήθεια στον οδηγό, ο οποίος είχε τραυματιστεί ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, ενώ σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έχουν τεθεί 6 περιφέρειες και συγκεκριμένα οι Περιφέρειες: Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου.

Πηγή: ert news