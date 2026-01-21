Δυτική Μακεδονία: Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων

Πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη της διυπουργικής επιτροπής που είναι αρμόδια για τα θέματα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές.

Πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη της διυπουργικής επιτροπής που είναι αρμόδια για τα θέματα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές και για την εφαρμογή στην πράξη μιας ρήτρας απολιγνιτοποίησης στην κυβερνητική πολιτική, υπό την προεδρία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης, ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος, η γενική γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Παυλίνα Καρασιώτου και ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, του σχεδιασμού και προόδου των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης, καθώς και των σημαντικότερων παρεμβάσεων στις περιοχές αυτές. Επίσης έγινε επισκόπηση της εφαρμογής της ρήτρας δίκαιης μετάβασης, δηλαδή της θέσπισης ειδικών θετικών μέτρων για τις περιοχές που επηρεάζονται από το πρόγραμμα απανθρακοποίησης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη, οι πρωτοβουλίες για τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών εξελίσσονται ως εξής.

1. Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Μέσω των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για όλες τις περιοχές ΔΑΜ, οι πόροι των οποίων ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης τόσο στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης πολύ σημαντικά έργα τοπικής σημασίας, επενδυτικά σχέδια και στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης, με στόχο την αναπτυξιακή ανάκαμψη της περιοχής.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

-639 επενδυτικά σχέδια από πολύ μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης στη Δ. Μακεδονία, προβλέπεται να δημιουργήσουν συνολικά πάνω από 2.700 νέες θέσεις εργασίας και χρηματοδοτούνται με πόρους του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027, οι οποίοι ξεπερνούν τα 320 εκ. ευρώ.

-177 επενδυτικά σχέδια από πολύ μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, προβλέπεται να δημιουργήσουν συνολικά πάνω από 1.150 νέες θέσεις εργασίας και χρηματοδοτούνται με πόρους του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος ΔΑΜ 2021-2027, οι οποίοι ξεπερνούν τα 168 εκ. ευρώ.

-Σύσταση και λειτουργία μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ΔΑΜ, με συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων που ξεπερνά τα 180 εκ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει 2 διακριτά Ταμεία Δανείων και Εγγυήσεων, αντίστοιχα, για τη δανειακή υποστήριξη με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους των ιδιωτών επενδυτών στις περιοχές ΔΑΜ.

-Ειδικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης, μέσω του οποίου χρηματοδοτείται για 12 μήνες η δημιουργία 2.570 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και της ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης.

-Έγκριση ενός νέου Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ, με εθνικούς πόρους αρχικού π/υ περίπου 187 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Μέσω αυτού του Προγράμματος σε διάστημα 3,5 μηνών ενεργοποιήθηκαν σε προσκλήσεις 137 εκ. ευρώ, υποβλήθηκαν συνολικά 62 προτάσεις έργων και έως σήμερα για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση 23 έργων από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Περιφέρεια, κ.ο.κ.) συνολικού π/υ 24,1 εκ. ευρώ ενώ βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης και έγκρισης 39 προτάσεις νέων έργων συνολικού π/υ περίπου 73 εκ. ευρώ.

-Διαμόρφωση 2 επενδυτικών σχεδίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για χρηματοδότηση μέσω του Δανειακού Μηχανισμού του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης 33 έργων υποδομής μεγάλης τοπικής σημασίας, συνολικού π/υ 190,7 εκ. ευρώ.

Για το πρώτο από αυτά τα επενδυτικά σχέδια της Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού π/υ 80,7 εκ. ευρώ, η σχετική δανειακή σύμβαση εγκρίθηκε και βρίσκεται ήδη σε υλοποίηση ενώ για το δεύτερο επενδυτικό σχέδιο, συνολικού π/υ 110 εκ. ευρώ, αναμένεται το προσεχές διάστημα η έγκριση της δανειακής του σύμβασης.

Αντίστοιχα, για την Περιφέρεια Πελοποννήσου διαμορφώθηκε 1 επενδυτικό σχέδιο για χρηματοδότηση μέσω του Δανειακού Μηχανισμού του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης 8 έργων υποδομής μεγάλης τοπικής σημασίας, συνολικού π/υ 63,8 εκ. ευρώ, η δανειακή σύμβαση του οποίου αναμένεται να εγκριθεί το προσεχές διάστημα.

2.Θέματα ενέργειας

Διασφαλίζεται για τα επόμενα έτη, μέσα από πόρους του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης, ότι οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας θα έχουν χαμηλές τιμές για τη θερμική ενέργεια που καταναλώνουν μέσω του δικτύου τηλεθέρμανσης. Επίσης διασφαλίζεται η υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών (δικτύου σωληνώσεων/αγωγών και λέβητες) για την ολοκλήρωση ενός ενιαίου δικτύου τηλεθέρμανσης ικανού να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων των δήμων αυτών σε θερμική ενέργεια κατά τους χειμερινούς μήνες του έτους.

Καταβλήθηκαν στους κατοίκους και στους ΟΤΑ της Δυτικής Μακεδονίας τα ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2024 συνολικού ύψους 3,29 εκ. ευρώ, που προέρχονται από τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν στην περιοχή. Συγκεκριμένα 1,32 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στους οικιακούς καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ρεύματος και 1,98 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν στους ΟΤΑ για την διενέργεια περιβαλλοντικών δράσεων και έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης. Αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία για την καταβολή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2025.

Προχωρά με αμείωτο ρυθμό ο επανασχεδιασμός και η υλοποίηση του Προγράμματος «ΑΠΟΛΛΩΝ». Αναφορικά με την κάλυψη των ευάλωτων νοικοκυριών, τον προηγούμενο μήνα υπογράφηκε η σχετική απόφαση και αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα η προκήρυξη των ανταγωνιστικών διαδικασιών από τη ΡΑΑΕΥ για την επιλογή των σταθμών ΑΠΕ συνολικής ισχύος 600ΜW. Παράλληλα οριστικοποιείται – και θα παρουσιαστεί - ο τελικός σχεδιασμός του Προγράμματος για την μείωση του ενεργειακού κόστους στους Δήμους, τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, ώστε στη συνέχεια να διενεργηθούν οι απαιτούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ πρωτίστως με την θέση σε λειτουργία του σταθμού ΣΗΘΥΑ καθώς και με την κατασκευή και εγκατάσταση λεβήτων διπλού καυσίμου στην ΔΕΥΑ Κοζάνης που προβλέπονται να τεθούν σε λειτουργία έως τέλος του 2026, έργα που θα συνεισφέρουν στην κάλυψη μέρους των αναγκών τηλεθέρμανσης των Δήμων. Παράλληλα, τους επόμενους μήνες ολοκληρώνεται από τον Όμιλο ΔΕΗ η υλοποίηση σταθμών ΑΠΕ στη περιοχή συνολικής ισχύος 2GW, που ανήκουν πλήρως ή μερικώς στον Όμιλο, καθώς και σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 150MW. Επίσης έως το τέλος του έτους 2027 προβλέπεται η έναρξη της λειτουργίας της μονάδας Πτολεμαΐδας 5 ως μονάδας με χρήση φυσικού αερίου ως καυσίμου, ενώ η πλήρης ανάπτυξη αυτής ως μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου με χρήση φυσικού αερίου εκτιμάται να ολοκληρωθεί έως τέλος του 2029. Παράλληλα διενεργούνται οι απαραίτητες μελέτες και ωριμάζει αδειοδοτικά η ανάπτυξη σταθμών αντλησιοταμίευσης και DATA CENTER στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.

3.Ειδικά προγράμματα απασχόλησης

Την περίοδο 2019-2025 υλοποιήθηκαν, και συνεχίζουν να υλοποιούνται, 54 προγράμματα απασχόλησης, εκ των οποίων 6 στοχευμένα στην Δυτική Μακεδονία, με συνολικά 18.333 ωφελούμενους, αριθμός σημαντικός σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής. Η στήριξη των νέων έως 29 ετών είναι βασικός πυλώνας των παρεμβάσεων, με σχεδόν έναν στους δύο να είναι ωφελούμενοι, παρέχοντας ουσιαστικό πρώτο βήμα στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις γυναίκες, που αποτελούν το 62% των ωφελούμενων, καθώς πλήττονται δυσανάλογα από την ανεργία, και στους μακροχρόνια άνεργους, με ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή στα προγράμματα νέων θέσεων εργασίας. Επιπλέον, ενισχύθηκε η επιχειρηματικότητα: σχεδόν 1.400 άνεργοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση, με έντονη συμμετοχή γυναικών (59% - 811) και νέων (33% - 453). Η προσπάθεια συνεχίζεται με νέο πρόγραμμα για 500 ανέργους στις περιοχές παρέμβασης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, με επιδότηση 26.250 ευρώ ανά νέα επιχείρηση. Η ενίσχυση της απασχόλησης συμπληρώνεται από προγράμματα κατάρτισης: Την περίοδο 2019-2025 υλοποιήθηκαν 22 προγράμματα, εκ των οποίων 6 συνεχίζουν να υλοποιούνται, ενώ οι πιστοποιήσεις είναι σε εξέλιξη. Συνολικά, οι ωφελούμενοι φτάνουν τους 29.395, εκ των οποίων 24.841 πιστοποιημένοι. Το ποσοστό πιστοποίησης είναι εξαιρετικά υψηλό, καθώς ξεπερνά το 85%, ενώ 14.407 ωφελούμενοι, δηλαδή ποσοστό 58% πιστοποιείται σε ψηφιακές δεξιότητες και 9.687 ωφελούμενοι, ποσοστό 39%, σε πράσινες δεξιότητες, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, την πράσινη μετάβαση και την ψηφιακή αναβάθμιση της οικονομίας. Υψηλή είναι και η συμμετοχή των γυναικών, καθώς στο σύνολο των προγραμμάτων συμμετέχουν 16.612 πιστοποιημένες ωφελούμενες γυναίκες. Σε ορισμένα προγράμματα, το ποσοστό φτάνει το 78%-80%. καταδεικνύοντας την ισχυρή ζήτηση από γυναίκες για κατάρτιση και επανακατάρτιση. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για τον βέλτιστο σχεδιασμό παρεμβάσεων που θα συνδέονται με τις τοπικές ανάγκες.

4.Στήριξη του κλάδου της γούνας

Για τον κλάδο της γούνας που επλήγη από τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μετά την έναρξη του πολέμου, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αποζημιωθεί μέσω έκτακτων επιχορηγήσεων από το 2022 με 3,6 εκατ. € μέσω του πρώτου κύκλου και 8 εκατ. € μέσω του δεύτερου κύκλου στήριξης των επιχειρήσεων. Ύστερα από συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Γούνας ολοκληρώνεται η εξειδίκευση του τρίτου προγράμματος για την υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου, ενώ η υλοποίησή του θα εκκινήσει άμεσα μετά και την ολοκλήρωση πλέον του προηγούμενου προγράμματος.

5.Κίνητρα για επενδύσεις

Η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού καθεστώτος «Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης» που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2025, βάσει του Αναπτυξιακού Νόμου 5203/2025. Το καθεστώς αυτό σχεδιάστηκε με στόχο την ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής επικράτειας, δίνοντας έμφαση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όπως το χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τη δημογραφική συρρίκνωση, χαρακτηριστικά που αφορούν και τη Δυτική Μακεδονία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια προορίζονται για άμεσες επιχορηγήσεις και άλλα 75 εκατομμύρια για φορολογικές απαλλαγές, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα για επενδύσεις στην περιοχή. Αναλόγως με το μέγεθος της επιχείρησης και τη φύση της επένδυσης, η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει έως και το 75% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, γεγονός που ενισχύει καθοριστικά το πόσο ελκυστική είναι η περιοχή αναφορικά με νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Η εφαρμογή αυτού του καθεστώτος δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική αναζωογόνηση της Δυτικής Μακεδονίας, προωθώντας την τοπική επιχειρηματικότητα και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Επιπλέον, η ενίσχυση των επενδύσεων θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δημογραφικής κάμψης, προσφέροντας στους κατοίκους ευκαιρίες ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Στον αναπτυξιακό νόμο του 2022 έχουν ήδη υπαχθεί 28 επενδύσεις (μεταποίηση, τουρισμός και αγροδιατροφή) από τη Δυτική Μακεδονία, συνολικού προϋπολογισμού 57 εκ. ευρώ και το σύνολο της ενίσχυσης που θα λάβουν σε επιδότηση και φοροαπαλλαγές είναι 37 εκ. ευρώ. Ταυτόχρονα, αξιολογούνται οι προτάσεις του τωρινού καθεστώτος των ειδικών περιοχών.

6.Προγραμματισμός προσλήψεων και θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Έχει εγκριθεί το 90% των αιτημάτων προσλήψεων όλων των φορέων αυτοδιοίκησης και όλων των δημόσιων υπηρεσιών που εδρεύουν στη Δυτική Μακεδονία και με τον ν. 5225/2025 θεσπίστηκαν ειδικές πρόνοιες για ταχείες μετατάξεις και αποσπάσεις προσωπικού προς αυτούς τους φορείς.

7.Χρηματοδοτήσεις Υπουργείου Εσωτερικών

Εκτός από την καταβολή των τακτικών και έκτακτων χρηματοδοτήσεων προς τους δήμους, μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης έχουν χρηματοδοτηθεί στη Δυτική Μακεδονία έργα ύψους 127 εκ. € και επιπλέον έργα ύψους 13 εκ. € μέσω του προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ.

8.Χρηματοδοτήσεις ΠΑΑ – Εγκρίσεις νέων έργων (αγροτική οδοποιία και μεγάλα εγγειοβελτιωτικά)

Στο πλαίσιο εκτέλεσης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη Δυτική Μακεδονία εντάχθηκαν συνολικά 72.764 δικαιούχοι έργων, συνολικού προϋπολογισμού 676,86 εκατ. €. Οι ενταγμένοι προϋπολογισμοί στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΑΑ 2014-2020 με Δημόσια δαπάνη ύψους 600,90 εκατ. €, εκ. των οποίων πληρώθηκαν 493,96 εκ. €.

Μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, έχει εκδοθεί πρόσκληση για έργα αγροτικής οδοποιίας και έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 42 αιτήσεις για έργα, συνολικού προϋπολογισμού 17.638.960,06 € και την περίοδο αυτή γίνεται η αξιολόγηση τους. Αντίστοιχα, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουν υποβληθεί για την Δυτική Μακεδονία αιτήσεις για 11 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 221.440.539,40 € και την αμέσως επόμενη περίοδο θα ξεκινήσει η αξιολόγηση τους.

9.Επέκταση προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης

Έχει ήδη ανακοινωθεί η επέκταση του προγράμματος δημογραφικής ανάπτυξης, το οποίο ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο, και στις περιφερειακές ενότητες Φλώρινας και Καστοριάς. Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 10.000€ για νοικοκυριά που μεταφέρουν την κατοικία τους σε Δήμους και Δημοτικές Ενότητες που αντιμετωπίζουν έντονα δημογραφικά προβλήματα.

Ως προς τη ρήτρα δίκαιης μετάβασης, οι πρόνοιες υπέρ των περιοχών απολιγνιτοποίησης που έχουν ληφθεί περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής τα εξής:

● Διπλασιασμός μοριοδότησης εντοπιότητας στις προσλήψεις για τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας.

● Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022: i) υψηλότερη κατανομή πόρων στις περιοχές μετάβασης, ii) ανώτατο ποσοστό συγχρηματοδότησης στις κρατικές ενισχύσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, iii) αυξημένη μοριοδότηση για νέους γεωργούς και σχέδια βελτίωσης, iv) συμπληρωματική χρηματοδότηση στα προγράμματα Leader.

● Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023-2027: i) σχεδιασμός προσκλήσεων συγκεκριμένων παρεμβάσεων με προτεραιότητα στις περιοχές μετάβασης, ii) πρόσθετο ποσοστό συγχρηματοδότησης στις κρατικές ενισχύσεις για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, iii) δυνατότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης στα προγράμματα Leader.

● Έγκριση έργων από την Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας για την ταχύτερη ωρίμαση και υλοποίησή τους.

● Ειδικά μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης στις περιοχές μετάβασης με αυξημένο ποσοστό επιδότησης και «βαθμοημέρες» για τον υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών.

● Προσαύξηση κατά 10% στο ποσοστό επιχορήγησης για τη Δυτική Μακεδονία και την Μεγαλόπολη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» 2020-2022.

● Ηλεκτροκίνηση: i) μειωμένος φορολογικός συντελεστής για παραγωγικές μονάδες στις λιγνιτικές περιοχές, ii) δυνατότητα ταχύτερης απόσβεσης παγίων, iii) μείωση εργοδοτικών εισφορών για τις νέες θέσεις εργασίας, iv) fast track διαδικασίες έκδοσης άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης.

