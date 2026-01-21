Προβλήματα στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε τις τελευταίες ώρες την Αττική.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό να διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Φάληρο - Πειραιάς και Ταύρος - Κηφισιά - Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου - Μοσχάτου.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο - ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Επίσης, αποκαταστάθηκε στις 20:35 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Δεκέλεια-Αθήνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής.

Νωρίτερα είχε ακινητοποιηθεί η αμαξοστοιχία 3555, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα - Αθήνα, στον Σ.Σ. Δεκέλειας, καθώς προκλήθηκαν προβλήματα στην υποδομή εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, οι 30 επιβάτες της ανωτέρω αμαξοστοιχίας μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της εταιρείας.

Τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών θα ομαλοποιηθούν σταδιακά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ