Ενεργειακό deal του ομίλου Τσάκου με την Metlen

Στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα υπέγραψαν ο ναυτιλιακός όμιλος Τσάκου και η Metlen.

Στρατηγική συνεργασία για την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα υπέγραψαν ο ναυτιλιακός όμιλος Τσάκου και η Metlen. Η συμφωνία αφορά την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία υβριδικού σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ενσωματωμένο σύστημα αποθήκευσης.

Βάσει της συμφωνίας, η Metlen θα συμμετέχει με ποσοστό 40% σε κοινοπραξία ειδικού σκοπού (SPV), ενώ το 60% θα ανήκει στον Όμιλο Τσάκου. Το έργο περιλαμβάνει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 251,9 MW και σύστημα αποθήκευσης εκτιμώμενης χωρητικότητας 375 MWh, με χωροθέτηση στην Κεντρική Ελλάδα.

Η έναρξη της επένδυσης τοποθετείται εντός του 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2028. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Metlen αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου, τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και τη διαχείριση της εμπορικής λειτουργίας της μονάδας μέσω του τομέα Energy Management.

Ηλεκτρική ενέργεια
Metlen (Mytilineos)
