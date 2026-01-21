Δημοσκόπηση ΣΚΑΪ: 16,5 μονάδες μπροστά η ΝΔ - Πώς «ανακατεύει την τράπουλα» το «κόμμα Καρυστιανού»

Στο 29.5% η Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 13% - Ποια κόμματα αναμένεται να «τροφοδοτήσουν» περισσότερο τους «υπό κατασκευή» σχηματισμούς

Τις απόψεις των πολιτών για τη διαφαινόμενη αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό, με τα τρία «υπό κατασκευή» κόμματα, «μετράει» σε όλες τις παραμέτρους η δημοσκόπηση της Pulse, την οποία παρουσίασε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων ο ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία διενεργήθηκε σε δείγμα 1.123 πολιτών, στο διάστημα 16-19 Ιανουαρίου, το υπό κατασκευή κόμμα που δείχνει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοχής, είναι η κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, με το «κόμμα» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα να ακολουθεί και το «κόμμα» του επίσης πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά να έπεται των παραπάνω.

Η αποδοχή που τυγχάνει το «κόμμα» Καρυστιανού ανέρχεται στο 31% (θετικά και με ενδιαφέρον), ενώ του Αλέξη Τσίπρα είναι στο 19% και του Αντώνη Σαμαρά στο 10%.

Από ποια κόμματα αντλούν τους υποψήφιους ψηφοφόρους τους τα «υπό κατασκευή» κόμματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «πηγή άντλησης» των υποψήφιων ψηφοφόρων των «υπό κατασκευή» κομμάτων. Οι όποιες απώλειες για τα υπάρχοντα κόμματα, θα είναι εκείνες που θα διαμορφώσουν την επόμενη μέρα των εκλογών.

Τις μικρότερες απώλειες δείχνει να έχει η Νέα Δημοκρατία, ωστόσο, ακόμη και λίγες ποσοστιαίες μονάδες, είναι αρκετές για να κρίνουν την αυτοδυναμία ή μη στις επόμενες εκλογές.

Η έλλειψη πολιτικής εμπειρίας - Αξιολογήσεις

Σημαντική είναι η αξιολόγηση των απαντήσεων για τους λόγους με βάση τους οποίους διαμορφώνεται το νέο πολιτικό σκηνικό.

Η ηλικιακή κατανομή δείχνει τις ροπές, ενώ οι απόψεις για τα αίτια που προκαλούν την ανάγκη δημιουργίας νέων κομματικών σχηματισμών, συνθέτουν ένα σαφές μήνυμα προς το υπάρχον πολιτικό προσωπικό.



Πρόθεση ψήφου - Προβάδισμα 16,5 μονάδων για τη ΝΔ

Όσον αφορά στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμά της έναντι του δεύτερου ΠΑΣΟΚ, διευρύνοντας μάλιστα τη διαφορά στις 16,5 μονάδες.

Ωστόσο, το κυβερνών κόμμα παραμένει σε απόσταση από το ποσοστό αυτοδυναμίας, ενώ στη Βουλή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της Pulse, εισέρχονται επτά κόμματα, με το ΜέΡΑ25 (ως όγδοο) να βρίσκεται στο όριο του 3%.