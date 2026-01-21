Κικίλιας: Όταν συνεργαζόμαστε, τα αποτελέσματα είναι πραγματικά και μετρήσιμα

Στη συνεργασία όλων των φορέων ως βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου της ναυτιλίας και των επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που την πλαισιώνουν, δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας.

Στη συνεργασία όλων των φορέων ως βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρύτερου χώρου της ναυτιλίας και των επαγγελμάτων και επιχειρήσεων που την πλαισιώνουν, αναφέρθηκε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «γενικά οι Έλληνες δεν έχουμε πάντα μία κουλτούρα συνεργασίας. Όταν αυτό μπορεί να επιτευχθεί -και αισθάνομαι ότι έχει επιτευχθεί- με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με το Επιμελητήριο, με την ΠΝΟ, με τους φορείς και με την αυτοδιοίκηση, τότε η προστιθέμενη αξία είναι πραγματική και μετρήσιμη. Δεν είναι τυπικό, δεν είναι φιλοφρόνηση, είναι μια πραγματικότητα».

Στη συνέχεια, ο υπουργός τόνισε τη σημασία των επιχειρήσεων και των επαγγελμάτων που δραστηριοποιούνται γύρω από τη ναυτιλία, δηλώνοντας ότι «στον Πειραιά λειτουργούν 1.500 επιχειρήσεις και χιλιάδες άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές. Όλοι αυτοί μαζί, με τους ναυτικούς, τους λιμενικούς μας, τους πλοιάρχους μας και τους ανθρώπους του Πολεμικού Ναυτικού, που δίνουν μάχες μέρα και νύχτα στις θάλασσες. Είναι μια δουλειά πολύ ιδιαίτερη, που ταιριάζει στον Έλληνα και που αποφέρει πολύ σημαντική επαγγελματική και οικονομική καταξίωση».

Αναφερόμενος στη σημασία της θάλασσας στη διαμόρφωση της οικονομίας της χώρας, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «η θάλασσα μας έδωσε νίκες μεγάλες και θριάμβους και διαμόρφωσε την κουλτούρα μας, αυτή του θαλάσσιου εμπορίου, από το οποίο περνά το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου. Η θάλασσα κρύβει κινδύνους και η ασφάλεια είναι και θα είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα».

Για τις προοπτικές του κλάδου, ο υπουργός επισήμανε ότι «αυτή η μεγάλη οικογένεια, πέραν των τυπικοτήτων και αυτών που επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο στο επίπεδο των ευχών, μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα» και ότι αποτελεί υποχρέωση όλων «να δείξουμε τον δρόμο στην επόμενη γενιά των επαγγελματιών και των νέων που σκέφτονται το μέλλον τους».

Ακολούθως, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η ναυτιλία αποτελεί ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί για τη χώρα και ότι, μαζί με τον τουρισμό και το real estate, συμβάλλουν καθοριστικά στα έσοδα και στο ΑΕΠ της χώρας, προσθέτοντας ότι πάνω σε αυτούς τους πυλώνες μπορεί να στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κλείνοντας, ο υπουργός ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά με υγεία και πάνω από όλα, ασφάλεια για τους Έλληνες ναυτικούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ