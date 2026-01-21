Σύγκρουση τρένων στην Ισπανία: Κομμάτι από το σασί ίσως βοηθήσει τους ερευνητές - «Εκσφενδονίστηκε σαν σφαίρα»

Ένα μεγάλο μεταλλικό κομμάτι που βρέθηκε κοντά στο σημείο της σύγκρουσης των δύο τρένων στην Ισπανία μπορεί να είναι το κομμάτι που λείπει από το σασί το οποίο αναζητούν οι ερευνητές που προσπαθούν να βρουν την αιτία του δυστυχήματος, δήλωσε σήμερα μία πηγή και ειδικοί.

Η σύγκρουση, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής κοντά στη νότια πόλη Αδαμούθ, σε απομακρυσμένη λοφώδη περιοχή, προκαλώντας τον θάνατο 43 ανθρώπων.

Ο Ινάκι Μπαρόν, ο επικεφαλής της ισπανικής επιτροπής διερεύνησης σιδηροδρομικών δυστυχημάτων CIAF, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η έρευνα θα επικεντρωθεί σε ένα κομμάτι που λείπει, γνωστό ως bogie (περιστρεφόμενο πλαίσιο), λόγω της σημασίας του ως σημείο κλειδί της επαφής ανάμεσα στο τρένο και στις ράγες που θα μπορούσε να ρίξει φως στην αιτία του εκτροχιασμού.

Φωτογράφοι του Reuters έδειξαν από χθες Τρίτη το κομμάτι αυτό βυθισμένο εν μέρει σε ένα μικρό ποτάμι στο πλάι μιας σιδηροδρομικής γέφυρας περίπου 15 μέτρα κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές και σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης.

Εκπρόσωπος της αστυνομικής δύναμης Guardia Civil δήλωσε στο Ρόιτερς τηλεφωνικώς από την Αδαμούθ ότι το κομμάτι αυτό εντοπίστηκε από ερευνητικές ομάδες που χρησιμοποιούσαν drones νωρίτερα το Σαββατοκύριακο και εξετάστηκε τώρα φυσικά από τους ερευνητές προσθέτοντας: «Θα το εξετάσουμε για να προσδιορίσουμε τι είναι».

«Λόγω του μεγέθους και του βάρους του, αφέθηκε στο σημείο που βρέθηκε και δεν έχει περισυλλεγεί ακόμη».

Πηγή που ενημερώθηκε για την έρευνα δήλωσε πως το εξάρτημα πιστεύεται ότι είναι ένα περιστρεφόμενο πλαίσιο --το τροχήλατο σασί του τρένου-- που ανήκε στο πρώτο τρένο που εκτροχιάστηκε της ιδιωτικής κοινοπραξίας Iryo.

Λόγω της υψηλής ταχύτητας με την οποία ταξίδευαν τα δύο τρένα και της σύγκρουσης των δύο τρένων, το περιστρεφόμενο πλαίσιο --αν και είναι πολύ βαρύ-- εκσφενδονίστηκε «σαν σφαίρα», δήλωσε η πηγή που αρνήθηκε να κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Ερευνητές χτενίζουν την περιοχή γύρω από το σημείο της σύγκρουσης τις τελευταίες τρεις ημέρες, αποκλείοντας την περιοχή, σημειώνοντας και φωτογραφίζοντας κάθε αποδεικτικό στοιχείο στις ράγες. Αυτό το κομμάτι δεν είχε διακριτικά και δεν ήταν εντός της αποκλεισμένης περιοχής όταν φωτογραφήθηκε από το Ρόιτερς χθες το απόγευμα.

«(Το κομμάτι) εξετάζεται τώρα από την επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών δυστυχημάτων CIAF και δεν μπορούμε να προσθέσουμε καμία πληροφορία ή σχόλια εκτός του πεδίου της έρευνας αυτής», ανέφερε η κρατική εταιρία σιδηροδρόμων Renfe σε δήλωση που απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Ρόιτερς σήμερα, μία ημέρα μετά τη φωτογράφιση του κομματιού.

Το ισπανικό υπουργείο Μεταφορών, η Iryo και η Adif δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για επιβεβαίωση ότι το κομμάτι που φωτογραφήθηκε από το Ρόιτερς ήταν όντως το bogie που λείπει. Η ιταλική Ferrovie dello Stato, που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της Iryo, αρνήθηκε να σχολιάσει λόγω της έρευνας που συνεχίζεται.

«Τα bogies -το στοιχείο που κρατάει τους τροχούς και τις αναρτήσεις του τρένου- χαλαρώνουν συνήθως στη διάρκεια εκτροχιασμών υψηλής ενέργειας», δήλωσε ο Σκωτσέζος μηχανολόγος των σιδηροδρόμων και συγγραφέας Γκάρεθ Ντένις.

«Ο εντοπισμός αυτού του bogie και του τμήματος του τρένου από το οποίο αποκολλήθηκε θα βοηθήσει τους ερευνητές να διευκρινίσουν την πορεία των εκτροχιασμένων οχημάτων και την εμπλεκόμενη ενέργεια», πρόσθεσε ο Ντένις.

