Γλυφάδα: Νεκρή πεζή από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά

Μια γυναίκα πεζή έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα από ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα και όταν έφτασε η Πυροσβεστική την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο σημείο έφτασαν και ασθενοφόρα αλλά δυστυχώς ήταν ήδη αργά.

Το περιστατικό έγινε επί της οδού Κυρίλλου Μεθοδίου.