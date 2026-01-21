Q&R: Από 23 Ιανουαρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Εγκρίθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.032.629 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Quality & Reliability που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Εγκρίθηκε η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.032.629 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Quality & Reliability που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

Η διαπραγμάτευσή τους θα αρχίσει την 23.01.2026 στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η εταιρεία με την επωνυμία «QUALITY & RELIABILITY ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι:

(α) Το Χρηματιστήριο Αθηνών 21.01.2026 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.032.629 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου άυλων μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,28 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), όπως αποφασίστηκε την 12.12.2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 03.07.2024, και

(β) την 23.01.2026 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 8.032.629 Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το Ν. 4514/2018).

Οι Νέες Μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους € 8.745.891,90 , μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €90.000, θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα VII «Λόγοι της Έκδοσης και Χρήση των Εσόδων» του από 12.12.2025 Εγγράφου του Παραρτήματος ΙΧ του Κανονισμού 2017/1129, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού στις 12.12.2025.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (9.905.769,72 €) διαιρούμενο σε τριάντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα επτά χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννέα (35.377.749) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι οκτώ λεπτών του ευρώ (0,28€) η κάθε μία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2108029409, κ. Α. Λαγού), (12ο χλμ. ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ – ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ).