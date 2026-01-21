Der Spiegel: «Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του Συμβουλίου Ειρήνης δεν είναι εφικτή» λέει η γερμανική κυβέρνηση

«Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του "Συμβουλίου Ειρήνης" δεν είναι εφικτή», τονίζει η γερμανική κυβέρνηση σε έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών το οποίο διαβιβάστηκε στον μόνιμο αντιπρόσωπο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel.

Όπως αναφέρει το περιοδικό, το Βερολίνο αντιδρά συγκρατημένα στις προτάσεις του Αμερικανού προέδρου και «εξετάζει τη συμμετοχή και τις ιδέες που θα μπορούσαν να προωθήσουν την ειρήνη στην Γάζα». Προϋπόθεση είναι, τονίζεται, «τα μέσα να είναι σύμφωνα με το υπάρχον πλαίσιο του διεθνούς δικαίου». Αυτό, σημειώνει το Spiegel, μπορεί να ερμηνευτεί ως απόρριψη εκ μέρους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το γερμανικό περιοδικό επισημαίνει ακόμη ότι σε εσωτερικό έγγραφο του υπουργείου Εξωτερικών ενόψει της συνάντησης των Μονίμων Αντιπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση την προηγούμενη Κυριακή, διατυπώνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια η ανησυχία του Βερολίνου. «Ενώ η Γερμανία είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με μια ιδέα για ένα "Συμβούλιο Ειρήνης", δεν μπορεί να συμφωνήσει με αυτό στην τρέχουσα μορφή του (…) Η γερμανική κυβέρνηση είναι πεπεισμένη ότι η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί. Το "Συμβούλιο Ειρήνης" του Ντόναλντ Τραμπ ωστόσο «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα και το αντίστοιχο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ από πέρυσι», τονίζεται στο έγγραφο. Το «Συμβούλιο Ειρήνης», υπογραμμίζεται, περιγράφεται ως «αντιμοντέλο» στα Ηνωμένα Έθνη, με τον Ντόναλντ Τραμπ ως «πρόεδρο ad personam», να έχει «πλήρεις εξουσίες λήψης αποφάσεων σε αυτό το μοντέλο», συνεχίζει το κείμενο του υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει: «Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή της δεν είναι δυνατή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ