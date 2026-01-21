Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν: Ενσωματώσουν σ’ ένα ενιαίο σύστημα τα ενεργειακά τους συστήματα με τις ευλογίες Τραμπ

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν θα ενσωματώσουν σ’ ένα ενιαίο σύστημα τα ενεργειακά τους συστήματα για να διευκολύνουν τις εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, δήλωσε σήμερα ο Αρμένιος πρωθυπουργός, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο δεν παρουσίασε κάποιο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες. Είπε ότι η κίνηση αυτή συνιστά μέρος ενός σχεδιασμένου στρατηγικού διαμετακομιστικού διαδρόμου μέσω του Νότιου Καυκάσου, που είναι γνωστός ως Διαδρομή του Τραμπ για την Διεθνή Ειρήνη και Ευημερία (TRIPP).

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν που ήσαν σε κατάσταση πολέμου επί σχεδόν τέσσερις δεκαετίες για την ορεινή περιοχή του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, κατέληξαν τον περασμένο Αύγουστο σε ειρηνευτική συμφωνία μετά από τη συνάντηση που είχαν οι ηγέτες τους με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Το προτεινόμενο έργο TRIPP θα διασχίζει τη νότια Αρμενία και θα παρέχει στο Αζερμπαϊτζάν άμεση διαδρομή προς τον θύλακά του, το Ναχιτσεβάν, και με τη σειρά του προς την Τουρκία, στενό σύμμαχο του Μπακού.

Η Αρμενία θα παραχωρήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες μερίδιο 74% στην Αναπτυξιακή Εταιρεία TRIPP για 49 χρόνια και θα διατηρήσει η ίδια το υπόλοιπο μερίδιο, σύμφωνα με κοινή δήλωση που ακολούθησε συνάντηση νωρίτερα αυτόν τον μήνα μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της Αρμενίας και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσινγκτον.

Η αμερικανική εταιρεία θα αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώματα ανάπτυξης του διαδρόμου βάσει της συμφωνίας και θα μπορούσε να παρατείνει τη συμφωνία για άλλα 50 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων το μερίδιο μετοχικού κεφαλαίου της Αρμενίας θα αυξηθεί στο 49%. Το Ερεβάν θα διατηρήσει πλήρη κυριαρχία επί των συνόρων, των τελωνείων, της φορολογίας και της ασφάλειας στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Το έργο προβλέπει νέες ή αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές υποδομές, αγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου και καλώδια οπτικών ινών που θα διασχίζουν τον Νότιο Καύκασο, μια στρατηγική περιοχή που βρίσκεται ανάμεσα στη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία.

Το Αζερμπαϊτζάν άρχισε να στέλνει βενζίνη στην Αρμενία μετά από μια παύση περίπου τριών δεκαετιών, ένδειξη ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βελτιώνονται σταδιακά.

Ωστόσο, δεν έχει υπογραφεί καμία ειρηνευτική συμφωνία.

Το Αζερμπαϊτζάν απαιτεί από την Αρμενία να αλλάξει το προοίμιο του συντάγματος της, στο οποίο σύμφωνα με το Μπακού υπονοούνται έμμεσες αξιώσεις επί του εδάφους του Αζεμρπαϊτζάν.

Ο Πασινιάν, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν τον Ιούνιο, έχει ζητήσει την διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την τροποποίηση του συντάγματος, αλλά δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για αυτό.

