IRC Ελληνικού: Χιλιάδες επισκέπτες θα «φιλοξενεί» ημερησίως από το 2028 - Προχωρά το project των 1,8 δισ. ευρώ

Περίπου 10 με 15 χιλιάδες επισκέπτες ημερησίως αναμένεται να υποδεχτεί από το 2028, όταν και θα τεθεί σε λειτουργία, το εμβληματικό project του IRC (Integrated Resort Casino), το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό που προωθεί η κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - HardRock.

Όπως ανέφερε ο κ. Γεώργιος Στρατηγός, Executive Director, Hard Rock Athens IRC SA, μιλώντας σε σχετικό πάνελ για τις μεγάλες επενδύσεις στο Real Estate της χώρας στο πλαίσιο του 8ου συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών, «ακόμη δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για την προβλεπόμενη επισκεψιμότητα. Έχουμε καταλήξει ότι θα φτάνουμε τις 10.000 - 15.000 άτομα ημερησίως και ανάλογα με το αν υπάρχουν συνέδρια. Ένας τέτοιος κόμβος θα προσελκύσει διαφορετικού είδους κοινό, μεγαλύτερων εισοδηματικών κριτηρίων που θα ενισχύει το αποτύπωμα της Αθήνας ως city experience, πέραν του Ήλιος - Θάλασσα - Πολιτισμός. Θα συμβάλλει το συγκρότημα στην προβολή της χώρας». Σύμφωνα με τον ίδιο πρόκειται για μια επένδυση ορόσημο, ύψους σχεδόν 1,8 δισ. ευρώ. «Δεν υπάρχει όμοιο συγκρότημα σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι τώρα το συναντάμε στην Αμερική και την Ασία. Θα αλλάξει όλο το τουριστικό αποτύπωμα της χώρας», σημείωσε.

Υπενθύμισε ότι το συγκρότημα θα προσφέρει ολιστική εμπειρία ψυχαγωγίας, έχοντας, μεταξύ άλλων, 1.100 κλειδιά, 200 σουίτες και 900 δωμάτια, 14 διαφορετικά food and beverage brands για κουζίνα, συναυλιακούς χώρους, αρένα κλειστών θεαμάτων, ένα συνεδριακό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, πολύ σύγχρονες εγκαταστάσεις για όλη την οικογένεια αλλά και το καζίνο, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, προσελκύοντας διαφορετικό είδος κοινού.

Όπως σημείωσε, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η πολυπλοκότητα και η κλίμακα του έργου, όπως βέβαια να ολοκληρωθεί στην ώρα του και στον προϋπολογισμό που έχει θέσει η κοινοπραξία. «Με το κατασκευαστικό περιβάλλον όπως είναι σήμερα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να το ολοκληρώσουμε on time και on budget. Από τις πιο σημαντικές προκλήσεις με δεδομένη και τη θέση του συγκροτήματος, είναι να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, περιβάλλοντος και κοινωνίας και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή. Από πλευράς μας έχουμε αναλάβει τη δέσμευση σε όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας να προχωρήσουμε σε μία βιώσιμη ανάπτυξη δίνοντας μεγάλο βάρος και στο ΕSG, παρακολούθώντας συνέχεια τους σχετικούς δείκτες».

Μία ακόμη μεγάλη πρόκληση είναι η Αθήνα να μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει τη δική της μοναδικότητα μέσα από αυτά τα νέα έργα, με τα οποία προβάλλεται η πόλη προς τα έξω. «Εν κατακλείδι ο συνδυασμός της εμπειρίας που προσφέρει η Hard Rock από πλευράς λειτουργίας της τεχνογνωσίας και του track record που έχει σε εμβληματικά έργα η ΓΕΚ συνιστούν παράγοντες που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιτυχία», ανέφερε, προσθέτοντας και ότι άλλος κρίσιμος παράγοντας είναι ο συντονισμός της κοινοπραξίας με τους αρμόδιους φορείς ώστε να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις, με τον ίδιο να σημειώνει ότι υπάρχουν κάποια ρυθμιστικές εκκρεμότητες ακόμα και νομοθετικές.

Το project

Όπως πρόσφατα σημείωσε το insider.gr σχετικά με το project στο Ελληνικό, το IRC αρχίζει να «ψηλώνει», καθώς οι εργασίες προχωρούν και ήδη, όποιος περάσει από την περιοχή, θα διαπιστώσει ότι οι πρώτοι όροφοι έχουν αρχίσει να παίρνουν, και να δίνουν στο project, μορφή. Συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με θέα στη θάλασσα ή θέα σε όλη την Αθήνα και τον Παρθενώνα, με ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών κι έναν υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας, το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας.

Το IRC συνδυάζει Ξενοδοχείο 5 αστέρων, Καζίνο διεθνών απαιτήσεων, Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο υψηλών προδιαγραφών, υπερσύγχρονο Χώρο Ψυχαγωγίας / Άθλησης / Συνάθροισης κοινού, παροχές Εστίασης (εστιατόρια, café, bar), συγκρότημα SPA και Πισίνας και καταστήματα λιανικής πώλησης, με ύψος έως 200 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας.

Το συνολικό κτιριακό συγκρότημα αποτελείται από τις ακόλουθες λειτουργικές ενότητες:

Ξενοδοχείο 5 αστέρων με 900 δωμάτια, 200 σουίτες (2.920 κλίνες)

Καζίνο, εμβαδού 13.694,23 m² με σύνολο 180 τραπέζια, 1.500 παιγνιομηχανές, εκ των οποίων VIP είναι τα 68 τραπέζια και οι 150 παιγνιομηχανές.

Συνεδριακοί χώροι και εκθεσιακό κέντρο εμβαδού 17.087,52 m².

Αμφιθέατρο Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων μέγιστης δυναμικότητας 4.002 ατόμων και εξωτερικός υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων μέγιστης δυναμικότητος 10.000 όρθιων ατόμων.

Καταστήματα Εστίασης εμβαδού 8.310,24 m².

Συγκρότημα SPA και Πισινών 1oυ ορόφου εμβαδού 3.590,87m².

Καταστήματα Λιανικής Πώλησης εμβαδού 470,85 m².

Χώροι Γραφείων εμβαδού 2.336,15 m². · Χώρος περιοδικών εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων εμβαδού 414,78 m².

Στεγασμένοι Χώροι Στάθμευσης 1.280 Ι.Χ. οχημάτων

Υπαίθριοι Χώροι Στάθμευσης 1.131 οχημάτων, 50 λεωφορείων και 134 θέσεων μηχανών.

Στην υπόγεια στάθμη του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετούνται Βοηθητικές Χρήσεις, Χώροι Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Χώρος Στάθμευσης. Στο ισόγειο του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετούνται το Καζίνο, το Θέατρο/ Συναυλιακός Χώρος και το Συνεδριακό/ Εκθεσιακό Κέντρο. Στην 2η στάθμη της βάσης (Podium) του κτιριακού συγκροτήματος, η οποία εν μέρει αποτελεί και τον 1ο όροφο του Πύργου, χωροθετούνται το SPA με το Γυμναστήριο, Χώροι Εστίασης και Café, Club, Βοηθητικοί Χώροι και υπαίθριες διαμορφώσεις με πισίνες και φύτευση δωμάτων.

Το ξενοδοχείο (Πύργος) αναπτύσσεται σε σαράντα ένα (41) ορόφους και αποτελείται από τρεις επιμέρους ογκοπλαστικές ενότητες (βάση, μεσαίο τμήμα, κορυφή). Στη βορειοανατολική περιοχή της βάσης του κτιριακού συγκροτήματος χωροθετείται πολυώροφος στεγασμένος χώρος Στάθμευσης με ελικοδρόμιο στην απόληξή του.

Τα οφέλη

Το «Hard Rock Hotel & Casino Athens» εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της Ελλάδας, συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων με σουίτες και δωμάτια που θα έχουν θέα στη θάλασσα ή θέα σε όλη την Αθήνα και τον Παρθενώνα, ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, έναν υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας που θα μπορεί να φιλοξενήσει συναυλίες από διεθνούς βεληνεκούς καλλιτέχνες, υψηλής ποιότητας παροχές εστίασης, πολυτελές συγκρότημα Rock Spa και πισίνας και καταστήματα λιανικής.

Η επένδυση προβλέπει τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας κατά την κατασκευή του και άλλων 3.000 μόνιμων θέσεων εργασίας κατά τη λειτουργία του, καθώς και την εισφορά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση προς το ελληνικό δημόσιο για τις επόμενες τρεις δεκαετίες, εισήλθε και επισήμως στη φάση της κατασκευής.

Το κτιριακό σύμπλεγμα «Hard Rock Hotel & Casino Athens», 197 μέτρων και 42 ορόφων, θα αναβαθμίσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της χώρας, ενώ στόχος είναι το έργο να λάβει περιβαλλοντική πιστοποίηση BREEAM.