Η Άγκυρα αναπτύσσει μαχητικά Εσθονία και Ρουμανία στα πλαίσια του ΝΑΤΟ

Τετράμηνη ανάπτυξη στην Εσθονία από Αύγουστο μέχρι Νοέμβριο 2026. Κυκλική εναλλαγή στη Ρουμανία από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027

Η Τουρκία σχεδιάζει να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη στην Εσθονία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο των αυξημένων αποστολών αστυνόμευσης των αιθέρων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας. Η Τουρκία σχεδιάζει τετράμηνη ανάπτυξη στην Εσθονία από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο του 2026, την οποία θα ακολουθήσει άλλη μία ανάπτυξη στο πλαίσιο κυκλικής εναλλαγής στη Ρουμανία από τον Δεκέμβριο του 2026 έως τον Μάρτιο του 2027, ανέφερε το υπουργείο στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου.

Η Τουρκία έχει συμβάλει σημαντικά στις επιχειρήσεις αστυνόμευσης αιθέρων του ΝΑΤΟ που έχουν στόχο την προστασία του συμμαχικού εναέριου χώρου σε περιόδους ειρήνης, πρόσθεσε το υπουργείο. Έχει διενεργήσει αποστολές αυξημένης αστυνόμευσης των αιθέρων στην Πολωνία από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021 και στη Ρουμανία από τον Νοέμβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι σχεδιαζόμενες αναπτύξεις έρχονται καθώς το ΝΑΤΟ ενισχύει την αντιαεροπορική άμυνά του έπειτα από αυτό που η Συμμαχία λέει πως είναι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του συμμαχικού εναέριου χώρου από τη Ρωσία. Η Τουρκία ετοιμάζεται επίσης να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Από την πλευρά του, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε σήμερα πως η Τουρκία δεν εγκρίνει την πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί βία εναντίον του Ιράν και ότι προτεραιότητα είναι να αποφευχθεί η αποσταθεροποίηση, καθώς το Ιράν συνεχίζει την καταστολή των διαδηλώσεων.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Κωνσταντινούπολη, ο Φιντάν είπε πως η Τουρκία θα συνεχίσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες της σε σχέση με το Ιράν και πρόσθεσε πως η Άγκυρα ελπίζει ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ μπορούν να βρουν μια λύση στη σύγκρουσή τους, λέγοντας πως η Άγκυρα παρακολουθεί «τις εξελίξεις αυτές εκ του σύνεγγυς». «Η αποσταθεροποίηση του Ιράν θα επηρέαζε ολόκληρη την περιοχή», εκτίμησε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Εξάλλου, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε πως οι υπό κουρδική ηγεσία Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) πρέπει να δείξουν καλή πρόθεση και να εγκαταλείψουν έναν κύκλο βίας, μετά την εκδίωξη Κούρδων μαχητών από τη συριακή πόλη Χαλέπι. Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης Τζεβντέτ Γιλμάζ δήλωσε πως συζήτησε «διεξοδικά» τις κυρώσεις των ΗΠΑ βάσει του νόμου CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Νόμος για την Αντιμετώπιση των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων) σε συνάντηση που είχε σήμερα με τον Τομ Μπάρακ, τον πρεσβευτή της Ουάσινγκτον στην Άγκυρα.

«Στη διάρκεια της συνάντησής μας συζητήσαμε διεξοδικά θέματα στην ατζέντα μας, ειδικότερα την ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεών μας, θέματα αμυντικής βιομηχανίας και τις κυρώσεις CAATSA», ανέφερε ο Γιλμάζ στο X, προσθέτοντας πως συζήτησε επίσης τις εξελίξεις στη Συρία, στο Ιράν και τη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα.

