Χαμηλές θερμοκρασίες: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές φυσικού αερίου για την ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους

Υπενθυμίζεται ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή ως προς τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία της.

Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν απειλούν μόνο την καθημερινότητα και την άνεση των νοικοκυριών, αλλά και την ασφάλεια των ίδιων των εγκαταστάσεων θέρμανσης. Σε περιόδους παγετού, ένα λάθος στη λειτουργία του λέβητα ή ένας σωλήνας που δεν έχει μονωθεί σωστά μπορεί να οδηγήσει από απλές βλάβες έως σοβαρούς κινδύνους.

Με αυτό το δεδομένο, η Enaon EDA απευθύνει συγκεκριμένες οδηγίες προς τους καταναλωτές φυσικού αερίου, υπενθυμίζοντας ότι η πρόληψη και η σωστή χρήση είναι το «κλειδί» για την ασφαλή λειτουργία των οικιακών εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι καταναλωτές καλούνται να συμβουλεύονται τον αδειοδοτημένο εγκαταστάτη τους για τον σωστό χειρισμό των λεβήτων σε συνθήκες παγετού, αλλά και να ελέγχουν τη μόνωση των υδραυλικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με αδειοδοτημένο υδραυλικό.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση της θέρμανσης σε συνεχή λειτουργία κατά τις ημέρες πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, ακόμη και όταν το σπίτι παραμένει για λίγες ώρες άδειο. Η σύσταση είναι ο θερμοστάτης να παραμένει σταθερά ρυθμισμένος μεταξύ 18°C και 20°C, ώστε να διασφαλίζεται η κυκλοφορία του νερού στο σύστημα και να μειώνεται ο κίνδυνος παγώματος σωληνώσεων και εξαρτημάτων.

Η Enaon EDA υπενθυμίζει ότι η ευθύνη της εκτείνεται έως και τους μετρητές των καταναλωτών, διασφαλίζοντας την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Αντίθετα, η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου αποτελεί ευθύνη του καταναλωτή, τόσο ως προς τη συντήρηση όσο και ως προς την ασφαλή λειτουργία της. Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τις οικιακές εγκαταστάσεις, οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε αδειοδοτημένους επαγγελματίες, ενώ για προβλήματα στο δίκτυο διανομής παραμένει σε λειτουργία η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης της εταιρείας.

Σε μια περίοδο όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται συχνότερα, οι οδηγίες αυτές λειτουργούν ως βασικός οδηγός πρόληψης, υπενθυμίζοντας ότι η σωστή συντήρηση και η έγκαιρη προσοχή μπορούν να αποτρέψουν τόσο υλικές ζημιές όσο και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων.