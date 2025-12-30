ΟΠΑΠ: Ενεργοποιείται η ειδική άδεια για τροποποίηση της σύμβασης με Allwyn

Η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την κατά νόμο καταχώριση και δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του ελληνικού νόμου 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ.

Οριστικά ισχυρή κατέστη η ειδική άδεια που χορήγησε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ για την τροποποίηση της σύμβασης υλοποίησης με την Allwyn, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, με όλες τις νόμιμες καταχωρίσεις να έχουν ολοκληρωθεί στο Γ.Ε.ΜΗ καθώς παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία για αίτημα σύγκλησης γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 3823201000 (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της από 17.12.2025 ανακοίνωσής του, η οποία συντάχθηκε δυνάμει της από 16.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 παρ. 1, 99 παρ. 2 περ. α’ και 100 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, για την κατάρτιση τροποποίησης της Σύμβασης Υλοποίησης μεταξύ της Εταιρείας και της «Allwyn International A.G.», ως αυτή ορίζεται και περιγράφεται στην ως άνω ανακοίνωση, και καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 19.12.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5775233, ανακοινώνει, κατ’ άρθρο 101 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ότι παρήλθε άπρακτη η δεκαήμερη προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 για την υποβολή, από μετόχους της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου της, αιτήματος σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την παροχή της ανωτέρω ειδικής άδειας.

Κατόπιν άπρακτης παρέλευσης της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, η χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση της τροποποίησης της Σύμβασης Υλοποίησης με την από 16.12.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται οριστικά ισχυρή.

Η Εταιρεία έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την κατά νόμο καταχώριση και δημοσίευση της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 του ελληνικού νόμου 4548/2018 στο Γ.Ε.ΜΗ.