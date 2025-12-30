Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Flexopack: Προχώρησε στην έκδοση ομολογιακού δανείου 2 εκατ. δολαρίων

Στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας 2.000.000 δολαρίων ΗΠΑ, προχωρά η Flexopack.

Αναλυτικότερα, η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «FLEXOPΑCK A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (USD 2.000.000), το οποίο δάνειο θα καλυφθεί στο σύνολό του από την «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος», η οποία ορίσθηκε επίσης Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, προς εξυπηρέτηση των εταιρικών της σκοπών.

