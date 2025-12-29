Επιχειρήσεις | Διεθνή

Σε συζητήσεις για εξαγορά της DigitalBridge η SoftBank

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Σε συζητήσεις για εξαγορά της DigitalBridge η SoftBank
Το διαφαινόμενο deal έρχεται εν μέσω της παγκόσμιας άνθησης για ΑΙ υποδομές καθώς η SoftBank πολλαπλασιάζει τις επενδύσεις της στην τεχνολογία.

Σε προχωρημένες συνομιλίες για την εξαγορά της εταιρείας επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων DigitalBridge βρίσκεται η ιαπωνική SoftBank.

Η SoftBank θα μπορούσε να ανακοινώσει μια συμφωνία ακόμη και σήμερα, σύμφωνα με το Bloomberg, με αποτέλεσμα η μετοχή της εισηγμένης στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης να εκτινάσσεται 34%, μετρώντας άνοδο περίπου κατά 23% από την αρχή του έτους.

Το διαφαινόμενο deal έρχεται εν μέσω της παγκόσμιας άνθησης για ΑΙ υποδομές καθώς η SoftBank πολλαπλασιάζει τις επενδύσεις της στην τεχνολογία.

Ο ιαπωνικός γίγαντας πούλησε πρόσφατα ολόκληρο το μερίδιό του στην Nvidia για 5,83 δισ. δολάρια ώστε να δημιουργήσει χώρο για την επένδυσή του στην OpenAI.

Η DigitalBridge χαρακτηρίζεται ως «μια μοναδική επιχείρηση ψηφιακών υποδομών» και έχει υπό διαχείριση assets ύψους περίπου 108 δισ. δολαρίων στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πόσα χρήματα κέρδισε το 2025 ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

IRIS: Τι αλλάζει από 15 Ιανουαρίου - Τα νέα όρια συναλλαγών και τι πρέπει να ξέρουν πολίτες και επιχειρήσεις

Επιστροφή ενοικίου: Τελευταία ευκαιρία για διορθώσεις για το επίδομα του 2025

tags:
Softbank
Εξαγορά
Τεχνητή νοημοσύνη
Data Centers
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider