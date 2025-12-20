Η Lamda Development εκτιμάται ότι θα έχει διαθέσει στην αγορά, έως και τους πρώτους μήνες του 2026, συνολικά πάνω από 1.300 σπίτια στο Ελληνικό. «Βγαίνουν» νέα διαμερίσματα στη Little Athens. Συμφωνία με τον κατασκευαστή για ολοκλήρωση του Πύργο Κατοικιών το 2027. Οι επενδύσεις, οι εισπράξεις, το γεμάτο ταμείο.

Η ζήτηση για οικιστικές αναπτύξεις από αγοραστές παραμένει στα ύψη, η απορρόφηση των διαμερισμάτων στη νέα οικιστική γειτονιά του Little Athens να φτάνει το 84% συμπεριλαμβανομένων και των νέων κατοικιών που διατέθηκαν μέσα στο Νοέμβριο, όπως και χτες αναφέραμε, με τη Lamda Development να εκτιμάται ότι θα έχει διαθέσει στην αγορά, έως και τους πρώτους μήνες του 2026, συνολικά πάνω από 1.300 σπίτια. Ενδείξεις, ή μάλλον αποδείξεις, του μεγάλου ενδιαφέροντος για το οικιστικό κομμάτι του project στο Ελληνικό που αποτυπώθηκε και χτες στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του 9μήνου 2025 της εισηγμένης.

Η οποία, παρεμπιπτόντως, όπως ανέφεραν στο χτεσινό conference call οι κ.κ. Απόστολος Ζαφόλιας και Χάρης Γκορίτσας διαθέτει «ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα» μετά και την πρόσφατη έκδοση του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας πλέον τα 800 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι στο τέλος του 9μήνου το αντίστοιχο νούμερο ήταν στα 389 εκατ. ευρώ. Πλέον, ο μέσος όρος ως προς το κόστος δανεισμού για τον όμιλο είναι στο 3,8%.

Τα σπίτια και οι τιμές

Ειδικότερα, συνολικά 986 οικιστικές μονάδες έχουν βγει έως τώρα στην αγορά, εκ των οποίων οι 315 αφορούν τον Πύργο Κατοικιών και τα χαμηλά σπίτια του παραλιακού μετώπου (που έχουν πουληθεί εδώ και καιρό). Παράλληλα, όπως και χτες αναφέραμε, σε 671 έχει ανέβει ο αριθμός των σπιτιών της οικιστικής γειτονιάς «Little Athens» που έχει απορροφηθεί, μετά και το λανσάρισμα μέσα στο Νοέμβριο επιπλέον 112 κατοικιών, ανέρχεται σε ποσοστό 84% ή αλλιώς συνολικά 566 οικιστικές μονάδες. Σε σχέση με τις αξίες, η μέση τιμή πώλησης στο Little Athens αντιστοιχεί σε 9.400 ευρώ ανά τ.μ., ενώ για τα σπίτια που παραλιακού μετώπου που πουλήθηκαν νωρίτερα ο αντίστοιχος αριθμός ήταν στα 12.300 ευρώ ανά τ.μ.. Επιπλέον 320- 330 οικιστικές μονάδες πρόκειται να προωθηθούν στην αγορά προς πώληση από τις αρχές του 2026 και μετά.

Τα χρονοδιαγράμματα

Με βάση εταιρική παρουσίαση της εισηγμένης για τα οικονομικά μεγέθη της περιόδου Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2025, πιο μπροστά από τα χρονοδιαγράμματα πάνε οι οικιστικές αναπτύξεις που έχει αναλάβει η εσωτερική Επιχειρηματική Μονάδα Κατασκευών του ομίλου, ενώ για τον Πύργο Κατοικιών έχει επιτευχθεί νέα συμφωνία και έχει αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα με την κατασκευάστρια κοινοπραξία Bouygues – AKTOR με προοπτική ολοκλήρωσης το β’ τρίμηνο του 2027 (δηλαδή με καθυστέρηση).

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου, πολλές φορές έχει προϊδεάσει για αναθεωρήσεις χρονοδιαγραμμάτων, έχει αναφερθεί στις δυσκολίες του εγχειρήματος και ευρύτερα της κατασκευαστικής αγοράς για το έργο για το οποίο το αρχικό ορόσημο «έδειχνε» ολοκλήρωση το φθινόπωρο του 2026. Ως προς τις εργασίες σκυροδέτησης του Πύργου πραγματοποιούνται αυτή την στιγμή οι βασικές κατασκευές 36ου επιπέδου και οι πλάκες του 34ου επιπέδου. Σε σχέση με άλλες αναπτύξεις, βάσει της παρουσίασης, στο project Park Rise είναι σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης 6ου-7ου ορόφου, για το Riviera Galleria tο 90% των εργασιών σκυροδέτησης για όλα τα κτίρια έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, στην υπογειοποιηση της Λ. Ποσειδώνος το 94% των εκσκαφών και το 91% των εργασιών σκυροδέματος έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, για το The Ellinikon Mall Underpass το 100% των εκσκαφών και 90% των σκυροδεμάτων έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, ενώ προχωρούν εργασίες σε projects της Little Athens.

Τα επενδεδυμένα κεφάλαια και οι εισπράξεις

Αναφορικά με τα συνολικά κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στο έργο ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου από την αρχή του έργου, ανέρχονται συνολικά σε 849 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 223 εκατ. ευρώ αφορούν έργα υποδομών (κατεδαφίσεις, χωματουργικά, υπογειοποίηση L. Ποσειδώνος κ.α.) και 625 εκατ. ευρώ για τα κτιριακά έργα (Πύργος, αθλητικές εγκαταστάσεις, μητροπολιτικό πάρκο, κ.α.).

Οι συνολικές προβλεπόμενες εισπράξεις για το 2025 θα ανέλθουν στα 500 εκατ. ευρώ, με το σύνολο από τις αρχές του έργου να εκτιμάται στα 1,6 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα στα 500 εκατ. ευρώ ανέρχονται και οι προβλεπόμενες επενδύσεις συνολικά για φέτος, νούμερο που θα ανεβάσει το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα στο 1,1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Δυνατό σετ αποτελεσμάτων για malls, μαρίνες

Για το 9μηνο του 2025, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων στους αναλυτές, ο όμιλος παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης, τα εμπορικά κέντρα, τις μαρίνες αλλά και το project του Ελληνικού, με ενδεικτικά, την εικόνα των malls να αποτυπώνουν τις ισχυρές επιδόσεις με σημαντική άνοδο των πωλήσεων των καταστηματαρχών και αύξηση επισκεψιμότητες.

Θετικές επιδόσεις καταγράφουν και οι μαρίνες παρά το γεγονός ότι, όπως αναφέρθηκε, «σταδιακά η μαρίνα του Αγίου Κοσμά μειώνει τη χωρητικότητά της λόγω του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος για την αναβάθμισή της και την υποδοχή μεγαλύτερων σκαφών. Το γεγονός αυτό θα έχει αντίκτυπο στα αποτελέσματα εφεξής, ωστόσο με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται σημαντική αύξηση των εσόδων».