ΙΟΒΕ: Στο 9,8% του ΑΕΠ με 19,5 δισ. ευρώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία της βιομηχανίας το 2024

Άνοδο της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας της εγχώριας Βιομηχανίας το 2024, στα 19,5 δισ. ευρώ από 18 δισ. ευρώ το 2023 διαπίστωσε το ΙΟΒΕ, επιβεβαιώνοντας τη θετική τάση στην τελευταία τετραετία. Η ενισχυμένη Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία της εγχώριας Βιομηχανίας το 2024 ανέρχεται σε 9,8% του ΑΕΠ, σε σχέση με ένα έτος πριν, και άνω του διαχρονικού μέσου όρου (8,6%).

Για το υψηλότερο μερίδιο τους σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στη βιομηχανία, ξεχωρίζουν τα Τρόφιμα, ποτά και καπνός, με 33,2% το 2024, από 32,4% ένα έτος πριν. Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τα Βασικά μέταλλα και τα Φαρμακευτικά προϊόντα, με 9,0% και 7,8%, αντίστοιχα, από 8,7% και 8,4%, αντίστοιχα ένα έτος πριν. Ο σχετικός δείκτης για τα Χημικά προϊόντα διαμορφώθηκε σε 6,3% από 6,5% ένα έτος πριν, ενώ για τα Μη μεταλλικά ορυκτά ανήλθε σε 5,4% από 4,9% το προηγούμενο έτος.

Ακολούθησαν τα Μεταλλικά προϊόντα και ο Ηλεκτρικός εξοπλισμός, με 5,0% και 4,3%, αντίστοιχα, από 5,3% και 4,3% ένα έτος πριν. Τη δεκάδα συμπληρώνουν, τα Ορυχεία - Λατομεία (3,9% από 4,2% το 2023), τα Πλαστικά προϊόντα (3,7% από 3,9%), και οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, με τον σχετικό δείκτη να ανέρχεται στο 3,2% από 3,0% ένα έτος πριν, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο εξελίξεων.

Πρωτοπόροι κλάδοι για τις πάγιες επενδύσεις τους ως ποσοστό της ΑΠΑ αναδεικνύονται τα Προϊόντα χαρτιού, με 23% το 2024, από 20,7% το 2023, και έπονται οι Εκτυπώσεις με 16,8% από 17,4% ένα έτος πριν. Σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα τα Βασικά μέταλλα, τα Τρόφιμα και τα Φαρμακευτικά προϊόντα, με άνοδο 16,5% για όλους τους κλάδους, από 16,1%, 16,2% και 15,8%, αντίστοιχα ένα έτος πριν.

Ο σχετικός δείκτης για τα Πλαστικά προϊόντα και τον Ηλεκτρικό εξοπλισμό ανήλθε σε 15,9% και 14,6% αντίστοιχα, από 14,6% και 14,5%, αντίστοιχα το 2023. Τη δεκάδα συμπληρώνουν τα Είδη ένδυσης 14,1% όσο σχεδόν και ένα έτος νωρίτερα), τα Μεταλλικά προϊόντα (13,1% από 12,1%), και τα Μηχανήματα, με 11,5% το 2024 από 10,5% το προηγούμενο έτος.