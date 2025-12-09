Jumbo: Κάτω από το 5% το ποσοστό της FMR LLC

Η ανακοίνωση της Jumbo.

Κάτω από το όριο του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo υποχώρησε το ποσοστό της FMR LLC, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Jumbo:

Η εταιρεία «Jumbo AEE» ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η “FMR LLC”, με την από 08.12.2025 επιστολή της γνωστοποίησε ότι το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατήλθε του ορίου του 5% από την 4η Δεκεμβρίου 2025.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου, που κατείχε έμμεσα η “FMR LLC” στην Jumbo AEE κατά την 04.12.2025, ήταν 6.716.413 ή ποσοστό 4,99%, ενώ το ποσοστό αυτής κατά την προηγούμενη γνωστοποίηση ήταν 6,93%.