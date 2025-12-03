Επιχειρήσεις | Διεθνή

Τριχόπτωση: Ράλι 17ετίας για την Cosmo μετά τα «σημαντικά αποτελέσματα» πειραματικής θεραπείας

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τριχόπτωση: Ράλι 17ετίας για την Cosmo μετά τα «σημαντικά αποτελέσματα» πειραματικής θεραπείας
Η μετοχή της Cosmo Pharmaceuticals NV σημείωσε άνοδο έως και 24% στη Ζυρίχη, η μεγαλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2008.

Τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων 17 ετών σημειώνει η μετοχή της Cosmo Pharmaceuticals NV, μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής φαρμακευτικής ότι η πειραματική θεραπεία της για την ανδρική τριχόπτωση έδειξε σημαντικά αποτελέσματα σε δύο μελέτες τελικού σταδίου.

Η μετοχή σημείωσε άνοδο έως και 24% στη Ζυρίχη, η μεγαλύτερη από τον Δεκέμβριο του 2008, αφότου η εταιρεία δήλωσε ότι οι δύο δοκιμές έφτασαν σε στατιστικά σημαντικά τελικά σημεία.

Μία μελέτη έδειξε σχετική βελτίωση 539% στον αριθμό των τριχών για ασθενείς που χρησιμοποίησαν την κρέμα κλασκοτερόνης έναντι του εικονικού φαρμάκου, ενώ η δεύτερη μελέτη έδειξε σχετική βελτίωση 168%, ανέφερε η Cosmo σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Το φάρμακο θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση μιας αγοράς αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων δολαρίων εάν εγκριθεί, σύμφωνα με τους αναλυτές της Oddo BHF.

Η ανδρική αλωπεκία επηρεάζει 1,2 έως 2 δισεκατομμύρια άνδρες παγκοσμίως. Η Cosmo δήλωσε ότι η τοπική κρέμα της έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει τη βιολογική αιτία της πάθησης μπλοκάροντας την ορμόνη διυδροτεστοστερόνης απευθείας στον υποδοχέα του θύλακα της τρίχας. Το τοπικό διάλυμα κλασκοτερόνης 5% αξιοποιεί το ίδιο δραστικό συστατικό που χρησιμοποιείται στο Winlevi, το προϊόν θεραπείας ακμής της Cosmo, όπως αναφέρει το Bloomberg.,

Η Cosmo, με έδρα το Δουβλίνο, δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει την απαιτούμενη δωδεκάμηνη παρακολούθηση ασφάλειας για τη θεραπεία της τριχόπτωσης. Η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει στοιχεία στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης μόλις ολοκληρωθεί το πλήρες σύνολο δεδομένων.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα θέρμανσης: Τα SOS της τελευταίας στιγμής - Έρχεται η προκαταβολή

Πυρκαγιές: Ποιες περιοχές της Ελλάδας απειλούνται περισσότερο - Τι δείχνει ο Εθνικός Χάρτης Εκτίμησης Κινδύνου

Σούπερ μάρκετ: Τι τζίρο κάνουν οι δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες στην Ελλάδα

tags:
Μετοχές
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider