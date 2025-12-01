«Πικρός» καφές για την Cafetex - Άνοδος τζίρου αλλά και ζημιές το 2024

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις μίας από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας καφέ στην Ελλάδα και κατόχου του brand Coffeeway. Η επόμενη μέρα.

Σε επτά άξονες κινείται η αναπτυξιακή στρατηγική για τα επόμενα χρόνια της Cafetex ΑΒΕΕ, μιας εταιρείας που έχει κλείσει μισό αιώνα ζωής και περιλαμβάνεται στις μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας καφέ στην Ελλάδα.

Χαράσσοντας την πολιτική της επόμενης μέρας, η εταιρεία - κάτοχος του brand Coffeeway επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, την αύξηση των πωλήσεων επώνυμων προϊόντων Coffeeway, Brazita και Beanies, καθώς και στην ανάπτυξη των πωλήσεων σε αγορές του εξωτερικού κυρίως μέσω αποκλειστικών αντιπροσώπων για τη διάθεση επώνυμων προϊόντων.

Ταυτόχρονα, στοχεύει στη διατήρηση ηγετικής θέσης και διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου παραγωγής προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας, την περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές επενδύοντας σε νέες καινοτόμες κατηγορίες προϊόντων, την ενίσχυση της διανομής στη μικρή λιανική καθώς και στο κανάλι των επαγγελματικών πωλήσεων στην Ελλάδα, αλλά και στη διαρκή βελτίωση των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και την αύξηση της παραγωγικότητά της.

Το δύσκολο 2024 λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου της τιμής του καφέ

Όπως αναφέρεται στις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που καταχωρήθηκαν πριν από μερικές ώρες στο ΓΕΜΗ, «κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2024, το μακροοικονομικό περιβάλλον εξακολούθησε να χαρακτηρίζεται από αυξημένη ρευστότητα, σε συνέχεια της προηγούμενης χρήσεως, κυρίως λόγω των συνεχιζόμενων αναταράξεων στις διεθνείς τιμές της πρώτης ύλης του καφέ, του διατηρούμενου υψηλού πληθωρισμού καθώς και του σημαντικά αυξημένου κόστους ενέργειας. Οι παράγοντες αυτοί άσκησαν ουσιώδη και διαρκή πίεση τόσο επί των χρηματοοικονομικών μεγεθών του ομίλου όσο και επί της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών».

Σύμφωνα με τη διοίκηση «παρά τις δυσμενείς αυτές συνθήκες, ο όμιλος, αξιοποιώντας την υψηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου προϊόντων του και την συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής του, κατόρθωσε να διατηρήσει θετική αναπτυξιακή πορεία. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής του καφέ, το αυξημένο κόστος μεταφοράς, η ενεργειακή επιβάρυνση καθώς και οι πληθωριστικές πιέσεις επί της εφοδιαστικής αλυσίδας, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία. Ο όμιλος, στο πλαίσιο της εταιρικής του φιλοσοφίας και σεβόμενος τις μακροχρόνιες συνεργασίες με τους πελάτες του καθώς και τις ανάγκες των τελικών καταναλωτών, επέλεξε να απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω ανατιμήσεων».

Άνοδος πωλήσεων αλλά και σημαντικές ζημιές

Όπως αποτυπώνεται στην οικονομική έκθεση της Cafetex, το 2024 ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 23,50 εκατ. ευρώ έναντι 20,96 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ οι πωλήσεις της εταιρείας ενισχύθηκαν στα επίπεδα των 18,29 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 11,1% σε σύγκριση με τα 16,46 εκατ. ευρώ το 2023.

Τα μικτά κέρδη του ομίλου κατά τη χρήση 2024 υποχώρησαν στο ποσό των 3,27 εκατ. ευρώ έναντι 4,55 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, ενώ τα μικτά κέρδη της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 2.022 χιλ. ευρώ έναντι 3,25 εκατ. στη χρήση 2023. Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου ανήλθε σε 14,0% έναντι 21,7% το 2023 και το μικτό περιθώριο κέρδους της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 11,1% έναντι 19,8% στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Τα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου αντιστοιχούν σε ζημίες ποσού 2,34 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 381 χιλ. ευρώ το 2023, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,55 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 552 χιλ. ευρώ το 2023.

Τέλος για το 2024 τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες ποσού 1,91 εκατ. ευρώ για τον όμιλο έναντι κερδών 342 χιλ. ευρώ το 2023 και σε ζημίες ύψους 1,296 εκατ. ευρώ για την εταιρεία έναντι κερδών 465 χιλ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Στρατηγικός στόχος η διεύρυνση του εξαγωγικού αποτυπώματος

Κεντρικός στρατηγικός στόχος της εταιρείας παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση του εξαγωγικού της αποτυπώματος.

Τα δε τελευταία χρόνια «όχημα» για το άνοιγμα της εταιρείας στις ξένες αγορές αποτελεί η απόφασή της στα μέσα του 2023 να προχωρήσει σε εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην αγγλικών συμφερόντων εταιρεία Beanies the Flavour Company.

Εντός του 2024, οι πωλήσεις εκτός Ελλάδος ανήλθαν σε ποσοστό 23% επί του συνολικού κύκλου εργασιών, ποσοστό το οποίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης, αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά τα επόμενα έτη, μέσω στοχευμένων ενεργειών για τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της.

Πλέον ο όμιλος διαθέτει παρουσία σε 35 χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Μέσα σε εκλεκτά… χαρμάνια καφέ για 51 χρόνια

Η ελληνική εταιρεία Cafetex ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1974 και είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες επεξεργασίας καφέ στην Ελλάδα. Παράλληλα, είναι παραγωγός εταιρεία και ιδιοκτήτρια των brands Coffeeway και Brazita, αλλά και ηγέτιδα παραγωγός προϊόντων καφέ ιδιωτικής ετικέτας, με ένα ευρύ πελατολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής της ελληνικής, καθώς και άλλες σημαντικές συνεργασίες από το χώρο του Ho.Re.Ca.

Η ιστορία των Coffeeway ξεκίνησε πολύ αργότερα. Ήταν το 1994 όταν άνοιξε το πρώτο Coffeeway specialty coffee shop στο Κολωνάκι, επιχειρώντας να μυήσει τον καταναλωτή στον κόσμο του καφέ. Αρκετά χρόνια μετά και δη το 2017, η μάρκα Coffeeway τοποθετήθηκε στα σούπερ μάρκετ με μια premium σειρά συσκευασμένων αρωματικών καφέδων φίλτρου, ενώ το 2019 η προϊοντική συλλογή μεγάλωσε, με την προσθήκη πέντε premium κωδικών καψουλών espresso Coffeeway. Το 2022 η Coffeeway ξανασυστήθηκε στο καταναλωτικό κοινό, με νέο λογότυπο και ανανεωμένα εικαστικά συσκευασιών.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι στην Cafetex έχει επενδύσει το επενδυτικό κεφάλαιο VNK Capital, το οποίο ιδρύθηκε από τον Βασίλη Κάτσο και την αδελφή του Νέλλη Κάτσου.