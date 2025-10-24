Με πέρασμα από Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία ο «Agent Rafa» είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να «φουσκώνουν». Χρυσάφι από το «τριφύλλι». Το μυθικό ποσό από Κίνα.

Iστορία γράφει ο Ράφα Μπενίτεθ καθώς με το ηγεμονικό του συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό (4 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για τον ίδιο και το τετραμελές προπονητικό του τιμ των Πάκο, Χοακίν Βαλέριο, Αντόνιο Γκόμες και Ζεσούς Γκαρσία Βαγιέχο- με διάρκεια 2,5 ετών - κλειστό έως το καλοκαίρι του 2027 με δυνατότητα οψιόν αγοράς 1 έτους) γίνεται ο πιο ακριβοπληρωμένος κόουτς στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ωστόσο, ο 65χρονος τεχνικός με τρεις δεκαετίες στα γήπεδα και 17 συλλόγους στο βιογραφικό του, ξέρει καλά την τέχνη των deals. Επικεφαλής κορυφαίων oμάδων και συχνά όχι για μεγάλο διάστημα -κατά μέσο όρο 1,9 χρόνια- έχει απολαβές και net worth που θεωρούνται ιλιγγιώδη. Eιδικότερα, σύμφωνα με τις ιστοσελίδες celebritynetworth και therichest.com, η περιουσία του έμπειρου Ισπανού υπολογίζεται σε 30 εκατ. ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί και άλλο μετά τη φαραωνική συμφωνία του με το «τριφύλλι».

Πέρα από τους «πράσινους», ο... «Agent Rafa» είδε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς να «φουσκώνουν» με το πενταετές συμβόλαιο όταν εντάχθηκε στη Λίβερπουλ, και τελικά παρέμεινε για έξι σεζόν, βάζοντας στην τσέπη του 4 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το insidesport.com. Υπέγραψε επέκταση συμβολαίου το 2009 για πέντε επιπλέον χρόνια, όμως αποχώρησε από τους Reds μόλις το επόμενο καλοκαίρι του 2010... κοινή συναινέσει, με την αποζημίωσή του να φτάνει τα 4,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια χρονιά, απολύθηκε από την Ίντερ (2010), κερδίζοντας το ποσό των 2,86 εκατ. ευρώ. Αν και, σε αντίθεση με την υπόθεση της Λίβερπουλ, δεν διέρρευσαν επίσημα στοιχεία για τους μισθούς του, διεθνή ΜΜΕ αναφέρουν ότι διπλασίασε τις απολαβές του μετακομίζοντας από το Μεστάγια μετά από μία τριετία στη Βαλένθια (2001-2004) στο Άνφιλντ (2004-2010).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πόσα χρήματα παίρνουν οι διαιτητές της Ευρωλίγκας

Στη διετή παραμονή του (2013–2015) στον πάγκο της Νάπολη, αποτέλεσε τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Ιταλία, με έσοδα 3.500.000 ευρώ ανά σεζόν. Επιστρέφοντας στην ισπανική πρωτεύουσα, μετά από 20 χρόνια για τη Ρεάλ Μαδρίτης (2015-2016) - υπηρέτησε την Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια (1993-1995) - υπέγραψε διετές συμβόλαιο για 8 εκατ. ευρώ. Αν και το τέλος ήταν άδοξο καθώς χώρισαν ο δρόμοι με την ομάδα των παιδικών του χρόνων ο «The Gaffer» φέρεται να πήρε 4 εκατ. ευρώ χωρίς αποζημίωση.

Επιστρέφοντας στο «Νησί» για λογαριασμό της Νιούκαστλ (2016 - 2019), είδε τα εισοδήματά του να πολλαπλασιάζονται κατά 5 εκατ. ευρώ ευρώ ανά σεζόν. Ενώ πληρωνόταν αρκετά καλά, ο Ράφα δεν ήταν ικανοποιημένος με την επένδυση των ιδιοκτητών σε μεταγραφές και για αυτό ακριβώς τον λόγο αρνήθηκε την επέκταση του συμβολαίου, παρόλο που του προσφέρθηκε αύξηση μισθού.

Ωστόσο, ο πιο ρεαλιστικός λόγος για να φύγει από τις «Καρακάξες» ήταν η πολύ δελεαστική κλήση από την Άπω Ανατολή: Στην άνθηση του κινεζικού ποδοσφαίρου, η Dalian Professional (2019 - 2021) τον προσέγγισε προκειμένου να ηγηθεί των αποδυτηρίων της, ενώ ταυτόχρονα τον «χρύσωσε» καθώς του προσέφερε το αστρονομικό ποσό των 14 εκατ. ευρώ.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν ένας ακόμη βρετανικός σύλλογος: Η Έβερτον (2021 - 2022) του έδωσε 8 εκατ. ευρώ την χρονιά σε τριετές συμβόλαιο, ωστόσο τελικά δεν τα βρήκαν καθώς αποχώρησε στη μέση της σεζόν και δεν έλαβε ολόκληρο το ποσό. Μάλιστα, πέρα από το γρασίδι ο «Ράφα» επεκτάθηκε σε άλλους τομείς της επιχειρηματικότητας, κυρίως στον κλάδο της πληροφορικής.

Πιο συγκεκριμένα, το 2012 ο Ράφα Μπενίτεθ λάνσαρε μια εφαρμογή για iPad, με στόχο να βοηθήσει τους προπονητές να απεικονίσουν οπτικά τις τακτικές και τις οδηγίες τους, παρόμοια με το παλιό animation του Football Manager. Η εφαρμογή εξαγοράστηκε πολύ γρήγορα μετά από την κυκλοφορία της ενώ μάλιστα, ακόμη και σήμερα εξακολουθεί να λειτουργεί δυναμικά.