Profile: Συμφωνία εξαγοράς της Algosystems

Στην υπογραφή Συμφωνίας Πώλησης κοινών ονομαστικών μη εισηγμένων μετοχών με τους πλειοψηφούντες μετόχους της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ, προέβη την 21/11/2025 η Profile, κατόπιν της οριστικοποίησης των Γενικών και Ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την εξαγορά ποσοστού κατ’ ελάχιστον 87,23% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η υπογραφή της ως άνω Συμφωνίας αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό ορόσημο για την εξαγορά του ως άνω πλειοψηφικού ποσοστού της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ, η ολοκλήρωση της οποίας εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση της πλήρωσης των όρων, αιρέσεων και προϋποθέσεων που προβλέπονται αναλυτικά στην υπογραφείσα συμφωνία.

Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η υλοποίηση της ως άνω συναλλαγής, υπό την αυτονόητη ως άνω προϋπόθεση θα προχωρήσει ομαλά και θα ολοκληρωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται όπως προβεί με νεότερη ανακοίνωση στην έγκαιρη, πλήρη και προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με κάθε ουσιώδη εξέλιξη επί του ανωτέρω θέματος, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.