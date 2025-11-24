Black Friday: Αληθινές ή όχι οι προσφορές;

Πώς θα γλυτώσεις από «φούσκωμα» τιμών πριν την έκπτωση.

Κορυφώνεται αυτή την εβδομάδα η «μάχη» των προσφορών και των εκπτώσεων, καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα ενόψει της Black Friday στις 28 Νοεμβρίου. Έπεται, δε, η Cyber Monday που φέτος «πέφτει» την 1η Δεκεμβρίου.

Το μεγάλο εκπτωτικό γεγονός εισέρχεται στην τελική ευθεία, με τους καταναλωτές να έχουν επιδοθεί στο «κυνήγι» των προσφορών προκειμένου να προβούν στις αγορές που επιθυμούν.

Επιφυλακτικοί οι καταναλωτές

Ωστόσο, παρά την ισχυρή πρόθεση για αγορές κατά την τρέχουσα περίοδο, μία σημαντική μερίδα του καταναλωτικού κοινού εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στις προσφορές που «τρέχουν» αυτό το διάστημα.

Όπως προκύπτει χαρακτηριστικά από την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, το 45% των συμμετεχόντων αμφισβητούν κατά πόσο οι εκπτώσεις και προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών. Η άποψη αυτή βρίσκει μικρότερη απήχηση στους νέους 18-29 ετών (32%).

Ταυτόχρονα, το 30% των ερωτώμενων διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τους ενδιαφέρουν, σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές.

Ωστόσο, φέτος και περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά, παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν πως οι εκπτώσεις που προσφέρονται στο καταναλωτικό κοινό είναι πραγματικές και όχι πλασματικές, ενώ παράλληλα έχουν αυξηθεί και τα διαθέσιμα εργαλεία που εντοπίζουν μη πραγματικές προσφορές. Παράγοντες με γνώση των θεμάτων της αγοράς σημειώνουν πως μπορεί οι εκπτώσεις να μην είναι σε κάθε περίπτωση γενναίες και εντυπωσιακές, καθώς τα λειτουργικά κόστη δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στις επιχειρήσεις για μεγάλες προσφορές, διαβεβαιώνουν δε πως πρόκειται για πραγματικές μειώσεις τιμών.

Ο κανόνας των 30 ημερών

Από τον περασμένο Μάρτιο βρίσκεται άλλωστε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας που έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς των εκπτώσεων και των προσφορών.

Κεντρική ιδέα του νέου Κώδικα Δεοντολογίας είναι πως για να είναι μία προσφορά ή έκπτωση αληθινή και αξιόπιστη, θα πρέπει η τιμή πώλησης να είναι χαμηλότερη από τη φθηνότερη πραγματική τιμή των τελευταίων τριάντα ημερών. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι προσφορές καταργούνται, αλλά αντίθετα ενθαρρύνονται εφόσον είναι αληθινές. Αυτό που καταργείται είναι οι πλασματικές εκπτώσεις, δηλαδή οι εκπτώσεις που γίνονται έναντι ψεύτικων ή τεχνητά «φουσκωμένων» αρχικών τιμών.

Ειδικότερα, «σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των εξήντα (60) ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών».

Τα online χρήσιμα εργαλεία για την εξέλιξη των τιμών

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα online και μας δείχνουν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη των τιμών των προϊόντων που μας ενδιαφέρουν.

Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η αξιοποίηση των εν λόγω εργαλείων, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της προσφερόμενης εκπτωτικής τιμής.

Παράλληλα, καθώς πλέον ο καταναλωτής είναι ολοένα και πιο ενημερωμένος, καλείται να προχωρήσει σε εξονυχιστική έρευνα αγοράς προτού προχωρήσει σε παραγγελίες των προϊόντων που επιθυμεί. Στο πλαίσιο δε αυτής της έρευνας αγοράς, είναι ορθό να σημειώνει τις τιμές των προϊόντων πριν και μετά την εφαρμογή τυχόν εκπτώσεων, ώστε να μπορεί εύκολα να τις συγκρίνει εκ των υστέρων και να γνωρίζει ποιο είναι το αληθινό οικονομικό όφελος.

Εντατικοί έλεγχοι

Την ίδια ώρα, εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης στο σύνολο της αγοράς, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παραπλανητικές προσφορές κι εκπτώσεις.

Τα στελέχη της ΔΙΜΕΑ βρίσκονται… στους δρόμους και περνούν από… κόσκινο τις προωθητικές ενέργειες των επιχειρήσεων.