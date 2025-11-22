Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Στεφάν Μπουζνά (CEO Euronext): Σημαντική η εξαγορά της ΕΧΑΕ

Χαρακτήρισε εκπληκτικές τις μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας.

Την εξαγορά του ΧΑ από την Euronext και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα σχολίασε σε συνέντευξή του ο Στεφάν Μπουζνά στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Όπως επισήμανε ζητούμενο είναι η διασύνδεση των οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές, ενώ τόνισε ότι πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στις παγκόσμιες αγορές να χρηματοδοτούν τις οικονομίες των χωρών.

Αυτός είναι και ο λόγος που καθιστά σπουδαία την ενσωμάτωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext, σημείωσε ο κ. Μπουζνά, καθώς όπως συμπλήρωσε η εξαγορά αυτή κινείται στη λογική της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου.

Ο CEO της Euronext είπε ακόμα ότι η Ελλάδα, η οποία ανήκε στις χώρες που χαρακτηρίζονταν με το υποτιμητικό ακρωνύμιο PIGS και είχαν γίνει στόχος κριτικής, έχει καταφέρει να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, χαμηλότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Τέλος χαρακτήρισε εκπληκτικές τις μεταρρυθμίσεις και την τεράστια προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας.

