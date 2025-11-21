Deal Foxconn - Nvidia για την κατασκευή AI data center στην Ταϊβάν αξίας 1,4 δισ. δολαρίων

Το data center αναμένεται να λειτουργήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026 και θα αποτελεί το μεγαλύτερο προηγμένο GPU cluster στην Ταϊβάν.

Συμφωνία έκλεισαν η Foxconn με την Nvidia για την κατασκευή ενός υπερσύγχρονου κέντρου υπερυπολογιστών αξίας 1,4 δισ. δολαρίων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει το πρώτο εξάμηνο του 2026. Όταν ολοκληρωθεί, θα αποτελεί το μεγαλύτερο προηγμένο GPU cluster στην Ταϊβάν.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το νέο data centre ισχύος 27 μεγαβάτ θα τροφοδοτείται από τα νέα τσιπς Blackwell GB300 της Nvidia και θα είναι επίσης το πρώτο AI data centre της Ασίας που αξιοποιεί την τεχνολογία GB300, όπως ανέφερε ο Νέο Γιάο, διευθύνων σύμβουλος της νέας μονάδας της Foxconn για AI υπερυπολογιστές και cloud λειτουργίες, Visionbay.ai.

«Καθώς η τεχνολογία GPU εξελίσσεται, η δημιουργία μεμονωμένων εγκαταστάσεων μπορεί να μην έχει πλέον οικονομικό νόημα», δήλωσε η Αλέξις Μπιόρλιν, αντιπρόεδρος της Nvidia, κατά τη διάρκεια της Tech Day της Foxconn, στην οποία συμμετείχαν συνεργάτες και πελάτες, όπως η Nvidia, η OpenAI και η Uber.

«Η ενοικίαση υπολογιστικών πόρων μπορεί να προσφέρει υψηλότερη απόδοση επένδυσης, παρέχοντας ταυτόχρονα ευελιξία και δυνατότητα στις εταιρείες να προσαρμόζουν τους πόρους τους ανάλογα με τους κύκλους των προϊόντων και των επιχειρήσεων», πρόσθεσε.

Η Foxconn, ο κορυφαίος κατασκευαστής των iPhone της Apple, επεκτείνεται πέρα από την παραγωγή ηλεκτρονικών συσκευών σε ηλεκτρικά οχήματα και AI data centres. Είναι πλέον ο κύριος κατασκευαστής AI racks της Nvidia, δηλαδή server racks ειδικά σχεδιασμένα για φορτία εργασίας AI, που φιλοξενούν chips, καλώδια και λοιπό εξοπλισμό.

Ο πρόεδρος της Foxconn, Γιανγκ Λιού, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η εταιρεία σκοπεύει να επενδύει 2–3 δισ. δολάρια ετησίως σε AI. Ο ιδρυτής της εταιρείας, Τέρι Γκου, συμμετείχε επίσης στην Tech Day, μαζί με τον Σπένσερ Χουάνγκ, product line manager της Nvidia στον τομέα ρομποτικής και γιο του ιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ. Ο Χουάνγκ δήλωσε ότι η Nvidia συνεργάζεται με τη Foxconn για να φέρει την AI στις γραμμές παραγωγής και στα εργοστάσια.

Ο Λιού τόνισε ότι η εταιρεία πλέον έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει 1.000 AI racks την εβδομάδα και αναμένει αύξηση αυτού του ρυθμού το επόμενο έτος. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι όγκοι των EV βρίσκονται σε επίπεδα που επιτρέπουν στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να αναθέτουν περισσότερη παραγωγή στη Foxconn.