Σήμερα 31/10 είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας της αλυσίδας Σπιτική Κουζίνα. Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Με τη «σφραγίδα» Σκλαβενίτη η νέα εποχή της αλυσίδας.

Νέο κεφάλαιο στην επιχειρηματική διαδρομή της αλυσίδας «Σπιτική Κουζίνα» ανοίγει το προσεχές διάστημα.

Ένα νέο κεφάλαιο που έχει αρχίσει να ξετυλίγεται από τον περασμένο Ιούλιο όταν έγινε γνωστό ότι η γνωστή αλυσίδα με σημεία πώλησης μαγειρευτού φαγητού σε κεντρικές περιοχές της Αττικής αποκτήθηκε από τη Σκλαβενίτης. Το deal αφορούσε στην εξαγορά των 25 καταστημάτων «Σπιτική Κουζίνα» στην Αττική, με διατήρηση του συνόλου των 75 θέσεων εργασίας.

Τίτλοι τέλους για τη «Σπιτική Κουζίνα»

Όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο της αλυσίδας (https://spitikikouzina.gr/), η σημερινή ημέρα και δη η Παρασκευή 31 Οκτωβρίου είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας των καταστημάτων.

«Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την προτίμηση που μας έχετε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Με εκτίμηση, Η ομάδα της Σπιτικής Κουζίνας», σημειώνεται επίσης.

Η «Σπιτική Κουζίνα» αποτελούσε εδώ και χρόνια μία ποιοτική και προσιτή επιλογή για όλους όσους αναζητούσαν μαγειρευτά φαγητά για το μεσημεριανό γεύμα τους, καθώς λειτουργούσε καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11:00 έως τις 17:00, προσφέροντας ποικιλία από ορεκτικά, σαλάτες και μαγειρευτά φαγητά.

Τι φέρνει η νέα εποχή

Η νέα εποχή για την αλυσίδα φέρει τη «σφραγίδα» του κορυφαίου λιανεμπορικού ομίλου της χώρας. Κατά τις πληροφορίες, το μοντέλο ανάπτυξης βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του σχεδιασμού, ενώ υπό διερεύνηση είναι το νέο concept που θα ακολουθηθεί.

Το μόνο βέβαιο είναι το brand Σπιτική Κουζίνα δεν θα διατηρηθεί στη νέα εποχή, χωρίς ωστόσο να έχει οριστικοποιηθεί κάτι περαιτέρω.

Οι στόχοι της Σκλαβενίτης

Η απόφαση της Σκλαβενίτης να αποκτήσει την αλυσίδα δεν συνιστά μια τυχαία επιχειρηματική κίνηση. Αντίθετα μάλιστα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής την οποία έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια ο όμιλος Σκλαβενίτης με έμφαση στο μαγειρευτό, σπιτικό φαγητό, το οποίο προσφέρει μέσω του δικτύου καταστημάτων του. Με την εν λόγω επιχειρηματική κίνηση ο market leader της αγοράς «μπαίνει» με ακόμη μεγαλύτερες αξιώσεις στη μαζική εστίαση και δη στο σπιτικό φαγητό, ανεβάζοντας στα ύψη τον ανταγωνισμό με τους έτερους «παίκτες» του κλάδου, καθώς αλλάζει στρατηγικά τους όρους του παιχνιδιού.

Το φιλόδοξο πλάνο της Σκλαβενίτης στον χώρο του έτοιμου μαγειρευτού επικεντρώνεται σε ένα μεγάλο project. Πρόκειται για τη νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων που κατασκευάζει ο όμιλος Σκλαβενίτης στη Μαγούλα. Τη μονάδα παραγωγής κατασκευάζει η AVAX στους χώρους της Μανδράλ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη ΑΕ, στην απόκτηση των οποίων προχώρησε η Σκλαβενίτης τον Ιούλιο του 2024 μέσω της θυγατρικής της, της Γλάρος. Με το που αποκτήθηκε δε από τον μεγαλύτερο λιανεμπορικό όμιλο της χώρας η «ΜΑΝΔΡΑΛ Ακίνητα Αποθηκεύσεων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», μετονομάστηκε σε «ΑΥΡΑ Παραγωγή Γευμάτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», με στόχο να δραστηριοποιηθεί στην παραγωγή έτοιμων γευμάτων.

Κατά τις πληροφορίες, η νέα μονάδα παραγωγής έτοιμων γευμάτων, όταν θα ξεκινήσει τη λειτουργία της το προσεχές διάστημα, αναμένεται να παράγει σε ημερήσια βάση έως και 250.000 μερίδες έτοιμου φαγητού, οι οποίες θα διανέμονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα απασχολεί περίπου 300 εργαζομένους, ενώ το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να σχεδιάζεται να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια. Η λειτουργία του εργοστασίου αναμένεται να αρχίσει τον Ιούνιο του 2026.

Πρόκειται για έναν πολύ φιλόδοξο στόχο που έρχεται να αλλάξει άρδην τα δεδομένα στη δυναμική σχέση που «χτίζει» σήμερα ο κλάδος των σούπερ μάρκετ με τον χώρο της μαζικής εστίασης, την ώρα που οι νέες καταναλωτικές συνήθειες φέρνουν στο προσκήνιο τις ανάγκες για σπιτικό και ποιοτικό μαγειρευτό φαγητό.