Γιατί συνεχίζει να «αγαπά» τις ευρωτράπεζες η Citi

Παρά το ράλι των ευρωπαϊκών τραπεζών τη φετινή χρονιά, η Citi παραμένει «ταύρος» αναμένοντας περαιτέρω ανοδική κίνηση για τον κλάδο, εξέλιξη που θα οδηγήσει υψηλότερα και τις ελληνικές.

Όπως αναφέρουν οι αναλυτές του οίκου, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν ενισχυθεί κατά +60% σε ετήσια βάση, σκαρφαλώνοντας στο «τείχος της φόβου» που περιλαμβάνει μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, δασμούς και γεωπολιτικές ανησυχίες. Ενώ οι δείκτες αποτίμησης δεν εμφανίζονται πλέον τόσο ελκυστικοί όσο στο παρελθόν, από την άλλη δεν φαίνονται και ακριβοί.

Επιπλέον, το capital return για τον κλάδο κινείται κοντά 7%, παραμένοντας στα υψηλότερα επίπεδα από οποιονδήποτε άλλο κλάδο παγκοσμίως. «Αναμφισβήτητα, ακόμη πιο σημαντικό είναι ότι ο κλάδος συνεχίζει να βλέπει αναβαθμίσεις σε επίπεδο EPS από το consensus, φτάνοντας πλέον στο +10% σε ετήσια βάση (+3% το τελευταίο τρίμηνο), σε έντονη αντίθεση με άλλους ευρωπαϊκούς κλάδους που εξακολουθούν να δέχονται υποβαθμίσεις», όπως αναφέρει η Citi.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ενίσχυσαν αυτό το γεγονός, με το 73% των τραπεζών να ξεπερνούν τις εκτιμήσεις του consensus (έναντι 55% της ευρύτερης αγοράς). Οι κορυφαίες επιλογές του οίκου είναι οι HSBC, Intesa και Natwest. Οι λιγότερο προτιμώμενες τράπεζες μας είναι η Deutsche Bank, η SHB και η UBS.

Στις ελληνικές τράπεζες, ο οίκος διατηρεί τη σύσταση buy θέτοντας τιμή στόχο στα 4,20 ευρώ για την Alpha, στα 3,80 ευρώ για την Eurobank, στα 14 για την ΕΤΕ και στα 7,85 ευρώ για την Πειραιώς. Οι ελληνικές τράπεζες «παίζουν» κοντά στο 7,8x σε P/E για φέτος έναντι κοντά στο 9,5x για τις τράπεζες της Ευρωζώνης. Για το 2026, η Citi αναμένει αύξηση των προσαρμοσμένων EPS των ελληνικών τραπεζών κατά 7% και το 2027 κατά 8%, έναντι 9% με 10% αντίστοιχα για τις ευρωτράπεζες.

Το bullish σενάριο της Citi στηρίζεται σε ένα υψηλότερο ROTE κατά 1% έναντι του βασικού, με κόστος κεφαλαίων κατά 100 μονάδες βάσης χαμηλότερο. Από την άλλη, το bearish σενάριο του οίκου στηρίζεται σε χαμηλότερο δείκτη ROTE κατά 1,5% με αύξηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων κατά 300 μονάδες βάσης.

Για την Alpha η τιμή στόχος στο bullish πλάνο φτάνει στα 4,20 ευρώ, ενώ στο bearish σενάριο τα 1,85 ευρώ. Αντίστοιχα για την Eurobank, τιμή στόχος στο ανοδικό σενάριο φτάνει τα 4,50 ευρώ, ενώ στο αρνητικό τα 2,75.

Το ανοδικό σενάριο της Citi για την ΕΤΕ την φέρνει στα 16,20, ενώ το αρνητικό στα 10,35 ευρώ. Για την Πειραιώς, η τιμή στόχος στο bullish σενάριο διαμορφώνεται στα 9,40 ευρώ, ενώ στο bearish στα 5,40 ευρώ.