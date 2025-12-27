Κινεζικές κυρώσεις σε αμερικανικές αμυντικές εταιρείες για τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν

Στο στόχαστρο του Πεκίνου βρέθηκε και η Boeing.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε κυρώσεις που στοχεύουν 10 άτομα και 20 αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης θυγατρικής της Boeing στο Σαιντ Λούις, λόγω πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν, αναφέρει το Reuters.

Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαφωνούν έντονα με την κινεζική κίνηση, η οποία παγώνει τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι εταιρείες και τα άτομα στην Κίνα και απαγορεύει σε εγχώριους οργανισμούς και άτομα να κάνουν επιχειρήσεις μαζί τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα άτομα που περιλαμβάνονται στη λίστα της Κίνας, μεταξύ των οποίων ο ιδρυτής της αμυντικής εταιρείας Anduril Industries και εννέα υψηλόβαθμοι στελέχη των εταιρειών που έχουν υποστεί κυρώσεις, απαγορεύεται επίσης να εισέλθουν στην Κίνα.

Άλλες εταιρείες που στοχεύονται περιλαμβάνουν τη Northrop Grumman Systems Corporation και την L3Harris Maritime Services, καθώς και θυγατρική της Boeing στο Σαιντ Λούις, που επικεντρώνεται σε έργα αμυντικής φύσης.

Η κινεζική κίνηση φαίνεται κυρίως συμβολική, δεδομένου ότι η Κίνα δεν έχει σημαντικές συναλλαγές με τις αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, ενώ αντιθέτως είναι μεγάλος αγοραστής πολιτικών αεροσκαφών της Boeing.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα για πωλήσεις όπλων αξίας 11,1 δισ. δολαρίων στην Ταϊβάν, το μεγαλύτερο πακέτο όπλων που έχουν ποτέ παραχωρήσει οι ΗΠΑ στο νησί, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου.

«Το ζήτημα της Ταϊβάν αποτελεί τον πυρήνα των κορυφαίων συμφερόντων της Κίνας και την πρώτη «κόκκινη γραμμή» που δεν μπορεί να ξεπεραστεί στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε ανακοίνωση την Παρασκευή.

«Οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια που ξεπερνά τη γραμμή στο ζήτημα της Ταϊβάν θα αντιμετωπιστεί με ισχυρή αντίδραση από την Κίνα», αναφέρεται στην ανακοίνωση, καλώντας τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις «επικίνδυνες» προσπάθειες εξοπλισμού του νησιού.

Η Κίνα θεωρεί την δημοκρατικά διοικούμενη Ταϊβάν ως μέρος του δικού της εδάφους.

Οι ΗΠΑ είναι νομικά υποχρεωμένες να παρέχουν στην Ταϊβάν τα μέσα για να αμυνθεί, αν και τέτοιες πωλήσεις όπλων αποτελούν μόνιμη πηγή τριβών με την Κίνα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι αυτή η πολιτική «παραμένει συνεπής σε εννέα διαφορετικές αμερικανικές διοικήσεις και συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στο Στενό της Ταϊβάν».

«Διαφωνούμε έντονα με τις προσπάθειες του Πεκίνου να εκδικηθεί τις αμερικανικές εταιρείες για την υποστήριξή τους στις πωλήσεις όπλων των ΗΠΑ που ενισχύουν τις δυνατότητες αυτοάμυνας της Ταϊβάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος, καλώντας παράλληλα το Πεκίνο να σταματήσει την στρατιωτική, διπλωματική και οικονομική πίεση κατά της Ταϊβάν και αντ’ αυτού να εμπλακεί σε ουσιαστικό διάλογο με το Πεκίνο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σεπτεμβρίου, η Boeing βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση έως και 500 πολιτικών αεροσκαφών σε κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, κάτι που θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία για την εταιρεία στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπορίας στον κόσμο, όπου οι παραγγελίες έχουν σταματήσει λόγω των εμπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.