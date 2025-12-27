Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: Δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;», αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα New York Post ότι δεν σκοπεύει να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης. «Όχι», ήταν η κατηγορηματική απάντηση του Τραμπ σε ερώτηση δημοσιογράφου της New York Post, προτού συμπληρώσει: «Γνωρίζει πραγματικά κανείς τι είναι η Σομαλιλάνδη;».

Η απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει ως ανεξάρτητο κράτος αυτήν την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας, που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο, έχει προκαλέσει την οργή του Μογκαντίσου και έντονες αντιδράσεις από πολλές χώρες της περιοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου

To ΑΙ «απογειώνει» το ηλεκτρονικό έγκλημα - Aπίστευτη deepfake απάτη σε βάρος βρετανικής πολυεθνικής

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Πώς λειτουργεί η ρύθμιση και τι σημαίνει στην πράξη για τους δανειολήπτες

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Σομαλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider