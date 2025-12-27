Ειδήσεις | Διεθνή

Πολωνία: Άνοιξαν και πάλι δύο αεροδρόμια που είχαν κλείσει προσωρινά λόγω των ρωσικών πληγμάτων στην Ουκρανία

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων ανέφερε ότι απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση σε ενδεχόμενη ρωσική πυραυλική επίθεση στο ουκρανικό έδαφος.

Τα αεροδρόμια του Ζέσουφ και του Λούμπλιν στη νοτιοανατολική Πολωνία άνοιξαν και πάλι σήμερα μετά το τέλος των επιχειρήσεων μαχητικών αεροσκαφών έπειτα από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, ανέφερε στο X η πολωνική υπηρεσία αεροπλοΐας PANSA.

Η PANSA είχε ανακοινώσει νωρίτερα το προσωρινό κλείσιμο των αεροδρομίων λόγω δραστηριότητας στρατιωτικών αεροπλάνων στην περιοχή.

Η επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε πως πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά ολοκλήρωσαν τις επιχειρήσεις τους και πως δεν καταγράφηκαν παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

