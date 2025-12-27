ΗΠΑ: Μεγάλα προβλήματα στις αερομεταφορές στις βορειοανατολικές πολιτείες απ' την κακοκαιρία

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για παγοθύελλα και χειμερινή καταιγίδα σε ολόκληρη την Πολιτεία της Νέας Υόρκης και το Κονέκτικατ.

Μια χειμερινή καταιγίδα, φορτωμένη με έναν παγωμένο συνδυασμό χιονιού και πάγου, έπληξε νωρίς το Σάββατο τις βορειοανατολικές ΗΠΑ, διαταράσσοντας την αεροπορική κίνηση του Σαββατοκύριακου μετά τις γιορτές και ωθώντας τις αρχές στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ να εκδώσουν κηρύξεις κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω καιρικών συνθηκών.

Η Νέα Υόρκη ενδέχεται να καταγράψει τις μεγαλύτερες συσσωρεύσεις χιονιού από το 2022, με μέγιστους ρυθμούς χιονόπτωσης δύο ή και περισσότερων ιντσών ανά ώρα, σύμφωνα με κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης που εξέδωσε την Παρασκευή η κυβερνήτης Κάθι Χόκουλ, προειδοποιώντας για ιδιαίτερα επικίνδυνες οδικές συνθήκες.

Σε πολλές περιοχές προβλεπόταν ότι το χιόνι θα αναμειχθεί ή θα καλυφθεί από χιονόνερο και παγωμένη βροχή.

«Η ασφάλεια των Νεοϋορκέζων είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου και συνεχίζω να καλώ σε ακραία προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της καταιγίδας», δήλωσε η Χόκουλ, προτρέποντας τους κατοίκους να «αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις».

Προειδοποιήσεις για παγοθύελλα και ανακοινώσεις κακοκαιρίας εκδόθηκαν επίσης για το μεγαλύτερο μέρος της Πενσιλβάνια, μεγάλο τμήμα της Μασαχουσέτης και σχεδόν όλο το Νιου Τζέρσεϊ, όπου επίσης κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ισχυροί άνεμοι προβλέπονταν ως μέρος του φαινομένου.

Το χιόνι άρχισε να πέφτει στη δυτική Πολιτεία της Νέας Υόρκης και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης το βράδυ της Παρασκευής και αναμενόταν να ενταθεί το Σάββατο.

Περισσότερες από 1.600 εμπορικές πτήσεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και πτήσεις προς και από τη χώρα, ακυρώθηκαν την Παρασκευή, ενώ πάνω από 7.800 καθυστέρησαν καθώς οι καιρικές συνθήκες άρχισαν να επιδεινώνονται, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware.

Τα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν την περιοχή της Νέας Υόρκης - το John F. Kennedy, το Newark Liberty International και το LaGuardia - ευθύνονταν για το μεγαλύτερο μέρος των ακυρώσεων της Παρασκευής. Και τα τρία εξέδωσαν προειδοποιήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ενημερώνοντας τους ταξιδιώτες για πιθανές διαταραχές.

Επιπλέον, 650 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν ή να προσγειωθούν στις ΗΠΑ το Σάββατο ακυρώθηκαν, σύμφωνα με το FlightAware.

Εκπρόσωποι των American Airlines, United Airlines και JetBlue Airways δήλωσαν στο Reuters ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες κατάργησαν τα τέλη αλλαγής κράτησης που κανονικά επιβάλλονται, για επιβάτες των οποίων τα ταξιδιωτικά σχέδια ενδέχεται να επηρεαστούν από διαταραχές λόγω καιρού.

Το Νιου Τζέρσεϊ και η Πενσιλβάνια επέβαλαν περιορισμούς στην κυκλοφορία επαγγελματικών οχημάτων σε ορισμένους δρόμους, συμπεριλαμβανομένων πολλών διακρατικών αυτοκινητοδρόμων.

«Αυτή η καταιγίδα θα προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και θα επηρεάσει τις μετακινήσεις των εορτών», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσιακή κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Ταχέσα Γουέι. «Καλούμε τους ταξιδιώτες να αποφύγουν τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και να επιτρέψουν στα συνεργεία να φροντίσουν το οδικό δίκτυο».