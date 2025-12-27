Αφρικανική Ένωση: Απορρίπτει «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης»

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την ώρα που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του αυταρχικού δικτάτορα Σιάντ Μπάρε.

Η Αφρικανική Ένωση απέρριψε «οποιαδήποτε αναγνώριση της Σομαλιλάνδης», μετά την απόφαση του Ισραήλ να αναγνωρίσει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος αυτήν την αποσχισθείσα επαρχία της Σομαλίας που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία χώρα στον κόσμο.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της ενότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Σομαλίας (…) απειλεί να δημιουργήσει επικίνδυνο προηγούμενο με σημαντικές συνέπειες για την ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρο», προειδοποίησε ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, Μαχμούντ Αλί Γιουσούφ.

Η Σομαλιλάνδη ανακήρυξε μονομερώς την ανεξαρτησία της το 1991, την ώρα που η Σομαλία βυθιζόταν στο χάος μετά την ανατροπή του στρατιωτικού καθεστώτος του αυταρχικού δικτάτορα Σιάντ Μπάρε. Έκτοτε λειτουργεί αυτόνομα, έχοντας δικό της νόμισμα, στρατό και αστυνομία και σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με την υπόλοιπη Σομαλία που μαστίζεται από χρόνιες πολιτικές αντιπαραθέσεις ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζει και τις επιθέσεις των ισλαμιστών ανταρτών Σεμπάμπ. Μέχρι σήμερα όμως δεν την αναγνώριζε ως κράτος καμία άλλη χώρα, με αποτέλεσμα να έχει απομονωθεί πολιτικά και οικονομικά μολονότι βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο, στην είσοδο των στενών Μπαμπ ελ Μάντεμπ, σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως, που συνδέει τον Ινδικό Ωκεανό με τη Διώρυγα του Σουέζ.

