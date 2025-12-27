Βρετανία: Πέθανε ο Πέρι Μπαμόντε του συγκροτήματος The Cure

Ο κιθαρίστας και κιμπορντίστας του θρυλικού βρετανικού συγκροτήματος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος The Cure, όπως ανακοίνωσε το αγγλικό συγκρότημα.

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του, ύστερα από σύντομη ασθένεια», ανήμερα των Χριστουγέννων, αναφέρει η ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται πως ο εκλιπών ήταν «βασικό κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος The Cure».

Ο Μπαμόντε ήταν βασικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος The Cure από το 1990 - παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα - και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 400 συναυλίες.

