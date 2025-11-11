ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ-Metlen, ΕΚΤΕΡ και ο μεγάλος διεθνής όμιλος Plenary Europe υπέβαλαν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διαγωνισμό για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, από το «Θεαγένειο». Η πρώτη ιατρική μονάδα της χώρας που προωθείται μέσω ΣΔΙΤ. Ποιο είναι το έργο.

Με τη συμμετοχή 5 ομίλων και κοινοπραξιών, στους οποίους περιλαμβάνεται το σύνολο των ισχυρών εγχώριων «παικτών» των υποδομών αλλά και ένα μεγάλο διεθνές σχήμα, ολοκληρώθηκε την περασμένη Παρασκευή η πρώτη φάση για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, εκτιμώμενης αξίας άνω των 350 εκατ. ευρώ (στα 435 εκατ. με ΦΠΑ).

Το ισχυρό ενδιαφέρον για την κατασκευή του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, μέσω ΣΔΙΤ, γνωστοποίησαν σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υγείας, δίχως να κάνουν αναφορά στους υποψήφιους «μνηστήρες» (εκκρεμεί η αποσφράγιση φακέλων).

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλαν αυτόνομα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως και η ΑΒΑΞ (επίσης μόνη της), σε συνεργασία (κοινό σχήμα) οι AKTOR (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις) – METLEN (ΜΕΤΚΑ), ενώ στον διαγωνισμό προσφορά δόθηκε και από σχήμα της ΕΚΤΕΡ. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, ο πέμπτος φάκελος κατατέθηκε από ένα διεθνές σχήμα. Κατά τις ίδιες πλευρές, πρόκειται για την Plenary Europe, που ήταν ένας εκ των διεθνών ομίλων που συμμετείχαν στον κύκλο των ερωτήσεων – διευκρινήσεων.

Εφόσον κατατέθηκε αρχικό ενδιαφέρον από την Plenary και ειδικότερα τον βραχίονά της στη Γηραιά Ήπειρο, πρόκειται για έναν ανεξάρτητο μακροπρόθεσμο επενδυτή, κατασκευαστή και διαχειριστή δημόσιων υποδομών, που ειδικεύεται σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, με περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 67 δισ. δολαρίων (89 projects) υπό διαχείριση σε όλη τη Βόρεια Αμερική (ΗΠΑ – Καναδάς), σε Ασία - Αυστραλία, Μέση Ανατολή και Ηνωμένο Βασίλειο – Ευρώπη, με εστίαση και σε μεγάλα κτηριακά έργα και υποδομές, μεταξύ των οποίων οι δομές υγείας. Σε κάθε περίπτωση, με την αποσφράγιση των φακέλων προσεχώς θα γίνουν γνωστοί οι υποψήφιοι επενδυτές, εγχώριοι και διεθνείς, με στελέχη της αγοράς να αναφέρουν ότι οι προϋποθέσεις του απαιτητικού διαγωνισμού «άνοιγαν δρόμο» για συνεργασίες ή και συμμετοχή ξένων.

Η πρώτη ΣΔΙΤ στα νοσοκομεία

Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης θα ανέρχεται σε 30 έτη (τα 5 η κατασκευή) από τη θέση αυτής σε ισχύ, ενώ η εκτιμώμενη αξία της εκτιμάται σε 350,55 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ σε όρους καθαρής παρούσας αξίας. Αναθέτουσα Αρχή του έργου είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο» και, όπως έχει αναφέρει το insider.gr, θα πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δομή υγείας στην χώρα που θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, για την έναρξη της κατασκευής του μεγαλύτερου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην Ελλάδα, του νέου Θεαγενείου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην αρχική φάση του διαγωνισμού συμμετέχουν όλα τα μεγάλα ονόματα του τομέα κατασκευών – υποδομών, κάποια εκ των οποίων έχουν σημαντική παρουσία στην υλοποίηση νοσοκομειακών υποδομών (π.χ. η ΑΒΑΞ με τις υποδομές του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος κ.α.), ενώ εμπειρία από δομές υγείας έχει και η ΕΚΤΕΡ, που κατεβαίνει σε έναν απαιτητικό από πλευράς τεχνικού και χρηματοοικονομικού αντικειμένου διαγωνισμό. Επίσης, σημαντική θεωρείται και η συμμετοχή του ξένου ομίλου.

Ποιο είναι το έργο, ποιος είναι ο σκοπός του

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών, το οποίο θα αποτελείται ενδεικτικά από:

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 10 κλινών

Μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας ασθενών

Μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για χειρουργικά περιστατικά και χημειοθεραπείες

Μονάδα εξυπηρέτησης ασθενών με ψυχολογική υποστήριξη και μονάδα πόνου

Τμήμα εξωτερικών ιατρείων και περιορισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών

Εργαστηριακό-Διαγνωστικό Τομέα σε «in vitro» και «in vivo» υπηρεσίες όπως ακτινοδιαγνωστικό, πυρηνική ιατρική, ενδοσκοπήσεις και «in vitro» εργαστήρια με μοριακό τομέα

Ακτινοθεραπευτικό τμήμα και τμήμα θεραπειών ραδιοϊσοτόπων

Χώροι πλυντηρίων για τον καθαρισμό των ιματισμών, μαγειρείο και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση του νέου αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας.

Ειδικότερα, η υλοποίηση του νέου έργου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου αντικαρκινικού νοσοκομείου στην πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο: α) θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, β) θα βελτιώσει το επίπεδο εξυπηρέτησης των περιστατικών υγείας των ασθενών στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, γ) θα προσφέρει βέλτιστες συνθήκες εργασίας στο προσωπικό του νοσοκομείου (ιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό) δίνοντάς του τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών, δ) θα επιλύσει προβλήματα που εντοπίζονται στο υφιστάμενο νοσοκομείο «Θεαγένειο», όπως ανεπάρκεια επιφάνειας χώρων για τις τρέχουσες ανάγκες του νοσοκομείου καθώς και έλλειψη χώρων στάθμευσης.