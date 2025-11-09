VW: Ξεκίνησαν οι πρώτες παραδόσεις τσιπ απ' τη Nexperia

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας καταλύτης για το κατά πόσο θα επέλθει ηρεμία στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Αυτοκινητοβιομηχανίες έλαβαν τις πρώτες παραδόσεις τσιπ από τον κινεζικών συμφερόντων κατασκευαστή ημιαγωγών Nexperia μετά από διακοπή της τροφοδοσίας, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρείας για την Κίνα στην γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, σύμφωνα με την Volkswagen. Η ολλανδική κυβέρνηση είχε αναλάβει τον έλεγχο της Nexperia, που εδρεύει στην Ολλανδία, στις 30 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας, και η κινεζική κυβέρνηση μπλόκαρε τις εξαγωγές των προϊόντων της από τις 4 Οκτωβρίου, οδηγώντας σε έλλειψη των τσιπ της Nexperia που χρησιμοποιούνται ευρέως από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων.

Η Nexperia, ωστόσο, καλωσόρισε την Πέμπτη την είδηση ότι, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας, δεν θα υπόκειται σε περιορισμούς εξαγωγών από τις ΗΠΑ για ένα χρόνο. Η Κίνα παράλληλα έκανε γνωστό ότι θα επιτρέπει εξαγωγές εξαρτημάτων της Nexperia, κατά περίπτωση.

«Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες εξαγωγές», δήλωσε στο Handelsblatt ο Ralf Brandstaetter, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen για την Κίνα.

«Μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, το Κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου αντέδρασε γρήγορα και ανακοίνωσε ότι θα εκδίδει ειδικές εξαγωγικές άδειες».

Το πόσο βιώσιμο θα είναι αυτό το σύστημα, είπε, εξαρτάται ιδιαίτερα από τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Παρότι η παραγωγή της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα προς το παρόν δεν επηρεάζεται, η συνολική κατάσταση δημιουργεί αβεβαιότητα.