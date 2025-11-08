Κίνα: Ενημέρωσε την ΕΕ ότι θα χορηγεί εξαιρέσεις για εξαγωγές προϊόντων της Nexperia για πολιτική χρήση

Ο καγκελάριος Μερτς χαρακτήρισε την είδηση καλά νέα και για την γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ντικ Σχοφ δήλωσε ότι η Κίνα συμφώνησε να επαναλάβει τις παραδόσεις μικροτσίπ της Nexperia από κινεζικά εργοστάσια, σηματοδοτώντας μια πιθανή πρόοδο σε μια αντιπαράθεση που απειλούσε να διαταράξει την παγκόσμια παραγωγή αυτοκινήτων.

«Λάβαμε ενημέρωση από την Κίνα ότι θα επιτρέψουν την επανέναρξη των προμηθειών από τα κινεζικά εργοστάσια της Nexperia», δήλωσε ο Σχοφ σε συνέντευξή του, στο περιθώριο συνόδου κορυφής για το κλίμα στο Μπελέμ της Βραζιλίας.

Η επανέναρξη αυτή θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την Ολλανδία να άρει τον κυβερνητικό έλεγχο που είχε επιβάλει στη Nexperia, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία και ανήκει στην κινεζική Wingtech Technology Co. Η Κίνα είχε απαντήσει επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές εξαρτημάτων από την κινεζική εγκατάσταση της Nexperia, η οποία αντιστοιχούσε περίπου στο ήμισυ του προ κρίσης όγκου παραγωγής της.

Το Σάββατο, η Κίνα ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα «χορηγεί εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης σε οποιονδήποτε εξαγωγέα, υπό την προϋπόθεση ότι δηλώνεται πως τα προϊόντα προορίζονται για πολιτική χρήση», σύμφωνα με ανάρτηση του επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφτσοβιτς, ο οποίος πρόσθεσε ότι το μέτρο τίθεται σε ισχύ άμεσα.

Ο υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων Βίνσεντ Καρρεμάνς είχε προκαλέσει τη διαμάχη στα τέλη Σεπτεμβρίου, επικαλούμενος έναν νόμο της εποχής του Ψυχρού Πολέμου ώστε να αποκτήσει εξουσίες επί των αποφάσεων της Nexperia. Η ολλανδική κυβέρνηση προετοιμαζόταν να αναστείλει το μέτρο ήδη από την επόμενη εβδομάδα, εφόσον οι εξαγωγές από τη θυγατρική της Nexperia στην Κίνα επαναλαμβάνονταν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg νωρίτερα την Παρασκευή.

Η πρόοδος αυτή ακολουθεί πρόσφατες διαβουλεύσεις μεταξύ Ολλανδών και Κινέζων αξιωματούχων, με το Πεκίνο να συμφωνεί να φιλοξενήσει συνομιλίες στην Κίνα σχετικά με το ζήτημα. Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, το κινεζικό Υπουργείο Εμπορίου κάλεσε την Ολλανδία να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των κινεζικών επιχειρήσεων. Το Πεκίνο προειδοποίησε ότι δεν έχουν ακόμη γίνει πραγματικές ενέργειες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα μικροτσίπ.

Η πίεση προς την Ολλανδία να επιλύσει την κρίση αυξανόταν, καθώς αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen προειδοποιούσαν για τις επιπτώσεις της παγκόσμιας έλλειψης μικροτσίπ. Η Honda Motor μείωσε την ετήσια πρόβλεψη κερδών της, αφού αναγκάστηκε να διακόψει την παραγωγή σε ορισμένα εργοστάσιά της.

Ο Σχοφ έκανε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στη Βραζιλία.

«Αυτά είναι επίσης καλά νέα για τα γερμανικά εργοστάσια αυτοκινήτων», είπε. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη με ποια ταχύτητα θα γίνουν οι παραδόσεις, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό μήνυμα - και φυσικά ο καγκελάριος χάρηκε με αυτό, καθώς έχει μεγάλη σημασία για τη Γερμανία».

Οι ανησυχίες σχετικά με τον κινεζικό έλεγχο της Nexperia υφίστανται εδώ και καιρό, και η παρούσα διαμάχη εγείρει ερωτήματα σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο της εταιρείας ως προμηθευτή της αυτοκινητοβιομηχανίας, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν οι κατασκευαστές αναγκάστηκαν να αγωνιστούν για να διατηρήσουν τις γραμμές παραγωγής τους σε λειτουργία.